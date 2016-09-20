CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

iVAR_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
678
(24)
\MQL5\Indicators\
ivar_htf.mq5 (9.48 KB) ansehen
iVAR.mq5 (13.04 KB) ansehen
Der Indikator iVAR mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator iVAR.ex5 im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator iVAR_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13828

