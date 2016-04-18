ATR_3_LWMA

und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Dieser Indikator zeigt drei Perioden ATR LWMA. Ich habe diesen Indikator für die Ermittlung rückläufiger Volatilität entwickelt.
Updates (05/09/2015):
- v 1.01 — Kleinere Fehler behoben.
Darstellung:
- Rote Linie — zeigt die Signal-Periode ATR LWMA;
- Aqua Linie — zeigt die schnelle Periode ATR LWMA;
- Blaue Linie — zeigt die langsame Periode ATR LWMA.
Einstellungen:
