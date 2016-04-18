und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Flag and Pennant patterns - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 2332
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser Indikator zeigt Flagge und Wimpel Muster.
Diese Muster werden als mögliche Verschnaufpause angesehen, bevor der Markt seinen vorherigen Trend weiter fortsetzt.
Die Trend-Erkennung verwendet die lineare Regression, Die Verschnaufpausen werden über Kanäle bestimmt.
Darstellung:
- Blaue Linien — Flagge;
- Grüne Linie - Wimpel.
Einstellungen:
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/13704
Dieser Indikator markiert, basierend auf den Eingabeparametern Pin-Bars auf dem Chart.Trend_Catcher
Dieser EA sucht mithilfe von 3 MAs (Perioden 200, 50, 25 oder andere) nach einem Trend und öffnet unter Verwendung des Parabolic SAR Indikators Orders. Dieser Expert Advisor verwendet Martingale. Die Positionsgröße wird in Prozent von der Einlage, unter Berücksichtigung von Stop-Loss berechnet.
Eine einfache Möglichkeit ihre Orders zu kontrollieren.MySQL library for MQL4 with proper memory management
Diese Bibliothek bietet Funktionen für das Management von MetaTrader4 zu mySQL Datenbank-Verbindungen. Das Problem der Speicherverwaltung in der vorherigen Bibliothek wurde behoben.