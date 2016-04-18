Dieser Indikator zeigt Flagge und Wimpel Muster.

Diese Muster werden als mögliche Verschnaufpause angesehen, bevor der Markt seinen vorherigen Trend weiter fortsetzt.

Die Trend-Erkennung verwendet die lineare Regression, Die Verschnaufpausen werden über Kanäle bestimmt.

Darstellung:

Blaue Linien — Flagge;

Grüne Linie - Wimpel.

Einstellungen: