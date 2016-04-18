CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Flag and Pennant patterns - Indikator für den MetaTrader 4

fxborg | German English Русский 日本語
Ansichten:
2332
Rating:
(62)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieser Indikator zeigt Flagge und Wimpel Muster.

Diese Muster werden als mögliche Verschnaufpause angesehen, bevor der Markt seinen vorherigen Trend weiter fortsetzt.

Die Trend-Erkennung verwendet die lineare Regression, Die Verschnaufpausen werden über Kanäle bestimmt.

Darstellung:

  • Blaue Linien — Flagge;
  • Grüne Linie - Wimpel.

Flagge und Wimpel

Einstellungen:

Flagge und Wimpel Einstellungen

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/13704

PinBar PinBar

Dieser Indikator markiert, basierend auf den Eingabeparametern Pin-Bars auf dem Chart.

Trend_Catcher Trend_Catcher

Dieser EA sucht mithilfe von 3 MAs (Perioden 200, 50, 25 oder andere) nach einem Trend und öffnet unter Verwendung des Parabolic SAR Indikators Orders. Dieser Expert Advisor verwendet Martingale. Die Positionsgröße wird in Prozent von der Einlage, unter Berücksichtigung von Stop-Loss berechnet.

COrdersManager class COrdersManager class

Eine einfache Möglichkeit ihre Orders zu kontrollieren.

MySQL library for MQL4 with proper memory management MySQL library for MQL4 with proper memory management

Diese Bibliothek bietet Funktionen für das Management von MetaTrader4 zu mySQL Datenbank-Verbindungen. Das Problem der Speicherverwaltung in der vorherigen Bibliothek wurde behoben.