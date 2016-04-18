Changelog:

Version 1.07: Die Trendlinie kann von einem Skript gesteuert werden (Alarm und Farbe). Die Voreinstellung ist an (ON).

Version 1.06: Sie können das Label einer Linie bewegen (Doppelklick ausführen, dann bewegen). Die Alarmnachricht wurde geändert.

Version 1.05: Sie können zwei Linientypen einstellen und die Dicke verändern.

Version 1.04: Code von pwalkz verbessert.

Version 1.03: Fehler beim Linientyp behoben.

Version 1.02: Fehler bei der Alarmmeldung behoben.

Wie es verwendet wird:

Bewegen Sie die Maus an eine Stelle, wo sie eine Linie erzeugen wollen und drücken Sie die Taste "A". Die Linie wird automatisch erzeugt. Diesen Vorgang können Sie so oft wiederholen wie Sie es wünschen.

Die Linien werden mit der Farbe und dem Stil gemalt, wie sie es angegeben haben.

Wenn der Kurs eine Linie kreuzt, dann erhalten Sie eine Alarmmeldung oder eine Nachricht auf Ihrem Smartphone.

Jetzt können Sie eine zweite Linie verwenden. Sie können die erste Linie für große Widerstände und Unterstützungen und die zweite Linie für kleinere Widerstände und Unterstützungen verwenden. Wenn Sie mehr möchten, kann ich noch welche hinzufügen.

Dieses Tool hilft Ihnen dabei horizontale Linien mit nur einem Tastendruck zu erzeugen. Die Linie erscheint an der Position des Mauszeigers.

. Wenn Sie den Mauszeiger darüber bewegen, dann sehen Sie Wenn Sie auf das Label an der Linie klicken, dann sehen Sie die Anzahl wie oft die Linie als Widerstand und Unterstützung verwendet wurde und wie oft sie überschritten wurde; Voreingestellt ist 200, das bedeutet 200 Kerzen in ihrem Timeframe, also 200 Minuten in M1 oder 200 Monate in MN. Falls gewünscht, können Sie diesen Wert erhöhen. Ich habe auch 2000 versucht und es hat wunderbar funktioniert. Wenn eine Kerze mit einem Abstand von weniger als 10 Pips zu einer Linie schließt, dann erscheint sie in der Historie der Widerstände und Unterstützungen, aber sie können diesen Wert in dem Parameter MaxDeviation ändern.

Parameter:

extern string LineHorizontal= "A" ; extern color LineResistcolor= clrDodgerBlue ; extern color LineSupportcolor= clrDarkOrange ; extern ENUM_LINE_STYLE LineStyle= STYLE_SOLID ; extern int Linewidth= 1 ; extern string LineHorizontalSecond= "Q" ; extern color LineResistcolorSecond= clrDodgerBlue ; extern color LineSupportcolorSecond= clrDarkOrange ; extern ENUM_LINE_STYLE LineStyleSecond= STYLE_DOT ; extern int LinewidthSecond= 1 ; extern bool TakecareManualTrendline= true ; //Berücksichtigung der manuellen Linien extern string DeleteLastLine= "X" ; extern bool AlarmCrossWhithAlert= true ; extern bool AlarmCrossWhithPushSmartphone= true ; extern bool MagnetLinePriceOnFullPip = true ; extern double DefaultLotSize= 0.1 ; extern int history= 200 ; extern int MaxDeviation= 10 ; extern color Textcolor= clrRed ; extern bool Commentornot= true ;

Sie sehen in lilaner Farbe den Abstand einer Linie zum aktuellen Kurs als Anzahl in Pips. Wenn Sie den Mauszeiger darüber bewegen, sehen Sie den Geldwert unter Verwendung der angegebenen Positionsgröße.

Die floating box wird gelb dargestellt. Sie können Sie frei positionieren. Wenn Sie ein Label einer Linie anklicken sehen Sie die Historie dieser Linie.

In dem blauen Kreis sehen Sie den Kurs der aktuellen Position des Mauszeigers. Die Linien wurden in wenigen Sekunden erstellt und der Stil und die Farbe wechseln automatisch.

In diesem Beispiel sehen Sie die Farbe der Linie 0.71 gewechselt hat, als der Kurs diese unterschritten hat und eine Alarmmeldung aufgetaucht ist. Sie können wählen, ob Sie eine Alarmmeldung, eine Benachrichtigung auf Ihrem Smartphone oder beides haben wollen.

Wenn Sie weitere Ideen haben, dann teilen Sie diese mit mir.