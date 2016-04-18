Dieser EA sucht mithilfe von 3 MAs (Perioden 200, 50, 25 oder andere) nach einem Trend und öffnet unter Verwendung des Parabolic SAR Indikators Orders. Dieser Expert Advisor verwendet Martingale. Die Positionsgröße wird in Prozent von der Einlage, unter Berücksichtigung von Stop-Loss berechnet.

Die neue Version hat neue Eigenschaften. Der User kann: 1) Die Tage zum Traden aussuchen, 2) Orders bei einem invertierten Signal öffnen, 3) Das schließen einer Order bei einem entgegengesetzten Signal deaktivieren.

Einstieg in den Markt

Buy: Wenn der aktuelle Kurs höher als der Parabolic SAR Indikator der aktuellen Kerze ist, der Schlusskurs der vorherigen Kerze tiefer ist als der vorherige Punkt des Parabolic SAR Indikators, Der MA höher als der erste langsame MA ist und der aktuelle Preis höher als der zweite MA einer anderen Periode ist.

Buy: Wenn der aktuelle Kurs tiefer als der Parabolic SAR Indikator der aktuellen Kerze ist, Der Schlusskurs der vorherigen Kerze höher ist als der vorherige Punkt des Parabolic SAR Indikators, der MA tiefer als der erste langsame MA ist und der aktuelle Preis tiefer als der zweite MA einer anderen Periode ist.

Der Expert Advisor schließt eine Order bei dem Auftreten eines entgegengesetzten Signals.

Stop Loss und Take Profit

Wenn Auto_SL = true, Dann wird der Stop-Loss automatisch berechnet und auf dem Punkt des Parabolic SAR Indikators gesetzt. Sie können den SL_koef Koeffizienten, welcher mit dem Abstand in Punkten zwischen den Eröffnungskurs einer Order und dem Punkt des Parabolic SAR Indikators multipliziert wird, anwenden. Beispiel: wenn der Abstand von dem Öffnungskurs der Order zu den Punkt des Parabolic SAR Indikators 20 Punkte beträgt und der SL_koef = 2 ist, Dann wird die Order mit einem Stop-Loss von 40 Punkten geöffnet, wenn SL_koef = 0.5 ist, Dann wird die Order mit einem Stop-Loss von 10 Punkten geöffnet.

Wenn Auto_SL = false, Dann wird das Stop-Loss mit einer festen Größe aus dem Parameter SL festgelegt.

Wenn Auto_TP = true ist, Dann wird Take Profit automatisch über Stop Loss berechnet und mit dem TP_koef multipliziert. Beispiel: Wenn TP_koef = 2 ist, dann bedeutet das, dass Take-Profit genau doppelt so groß ist wie Stop Loss.

Wenn Auto_TP = false ist, Dann ist Take Profit eine feste Größe in Punkten.

Lot und Martingale Einstellungen

Die Positionsgröße einer Order wird über die prozentuale Angabe der Einlage, basierend auf dem Risiko und dem Stop Loss Parameter berechnet. Beispiel: Das Konto hat einen Bestand von $1,000, Stop Loss ist 100 points bei einem Risiko = 1 (1 Prozent der Einlage/Kontostand) und wir erlauben den Verlust von 10 Währungseinheiten, dann ist die Lotgröße 0.01, bei einem Risiko = 10 ist die Lotgröße 0.1.

Wenn Martin = true ist und die letzte Order mit einem Verlust abgeschlossen wurde, Dann wird das Risiko für die nächste Order um das Koef-fache erhöht.

Wenn Martin = false ist, Dann berechnet der EAD Positionsgröße anhand der prozentualen Angabe des Kontostandes.

Breakeven und Trailing Stop

Wenn eine Position die profitable Grenze von Profit_Level Pips erreicht, dann wird in der Gewinnzone über SL_plus ein Stop Loss gesetzt.

Wenn der Profit einer Order den Level Profit_Level2 Pips erreicht, Dann wird das Stop Loss mit dem Abstand von TrailingStop2 nachgezogen.