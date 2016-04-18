Dieses war meine Idee. Der Programmcode für diesen Expert Advisor wurde von Sergey Diubakin geschrieben.

Diese Version des Expert Advisor wurde auf einem PAMM-Account verwendet. Aufgrund des menschlichen Faktors (d.h. ich) lag der Profit bei 20%. Der maximale erreichte Profit lag bei 84% der anfänglichen Einlage.

Realer Handelszeitraum: Vom 23.02.2015 bis zum 23.07.2015.

Nach meiner Erfahrung braucht dieser Expert Advisor eine hohe Einlage (15 000 - 20 000 minimum).

Die Moving Average Werte werden für das Trading verwendet. Wenn die Linie des schnellen gleitenden Durchschnitts oberhalb der Linie des langsamen gleitenden Durchschnitts ist und der Abstand zwischen diesen beiden Linien größer als die Vorgabe ist, dann wird eine Order geöffnet.

Die entgegengesetzten Werte des Indikators werden für das Öffnen einer Verkaufsorder verwendet. Das Schließen von Positionen wird über den gleitenden Durchschnitt gesteuert.

Dieser EA hat zudem zusätzliche plug-in-module: Der Abstand zwischen der schnellen und der langsamen gleitenden Durchschnittslinien, Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Der Abstand zwischen Orders, Take Profit Mittelungs-Methode, Trade time, Umkehr, Die Erhöhung der Positionsgröße wenn die vorherige order im Minus geschlossen hat.





Der Algorithmus des EA:



Der er überprüft ob es schon Orders gibt die früher geöffnet worden sind. Wenn es keine offenen Orders gibt, dann überprüft der EA den Chart und wenn alle Bedingungen, die in den Eingabeparametern angegeben worden sind, zutreffen, wird eine Order geöffnet. Nachdem eine Order geöffnet worden ist, fügt der EA noch Take Profit und Stop Loss hinzu (Falls diese Module aktiviert sind). Falls die erste Order mit einem Verlust schließt, dann wird die nächste Order mit einer erhöhten Positionsgröße geöffnet. Nachdem die erste Order platziert wurde und die Step Up und Step-Down Module aktiviert sind und der Kurs die angegebenen Werte erreicht, dann wird eine zusätzliche Order des Moduls geöffnet. Zusätzliche Orders von den Step Up und Step Down Modulen werden nur platziert, wenn der EA erkennt, dass er vorher schon eine Order geöffnet hat oder noch nicht geschlossene zusätzliche Orders vorhanden sind. Dieser EA hat zwei Modi:

a) Der erste Operationsmodus ist der, dass wenn der schnelle MA oberhalb des langsamen MA ist eine Kauforder platziert wird und wenn der Trend wechselt (der schnelle MA ist unterhalb des langsamen MA) werden alle offenen Orders geschlossen und eine Verkaufsorder wird platziert.

b) Der zweite Operationsmodus ist, wenn der EA eine Kauforder geöffnet hat und der Trend sich umkehrt (der schnelle MA ist unterhalb des langsamen MA), dann bleiben die Orders geöffnet. Der EA platziert nur eine Verkaufsorder, wenn der schnelle MA kleiner wird als der langsame MA und alle Orders des EAs geschlossen sind. ( Take Profit, Stop Loss wurde erreicht, oder manuell). Dieser Expert Advisor besitzt ein Zeitmodul, welches, wenn es aktiviert ist, es den EA erlaubt die erste Order nur zu einer bestimmten Zeit zu öffnen. Dieses Modul betrifft nur die erste Order. Also wenn es schon offene Orders gibt, die von diesem EA geöffnet wurden, egal von welchem Modul (Step Up, Step down oder Turn Module), dann werden die nächsten Orders dieser Module unabhängig von dem Zeitmodul geöffnet.





Expert Advisor Einstellungen:



Operationsmodi: 1 — Wenn der Trend wechselt werden alle offenen Orders geschlossen und eine entgegengesetzte Order wird geöffnet;

2 — Wenn der Trend wechselt werden die offenen Orders nicht geschlossen (Der EA wartet in diesem Fall auf Take Profit, Stop Loss oder auf das manuelle Schließen einer Order). Fast MA — Angaben für den Moving Average Indikator Plugin: Periode, Offset, МА Methode. Es wird der Moving Average, welcher im MetaTrader 4 enthalten ist, verwendet. Slow MA — Angaben für den Moving Average Indikator Plugin: Periode, Offset, МА Methode. Es wird der Moving Average, welcher im MetaTrader 4 enthalten ist, verwendet. Initiale Positionsgröße (Lot) 4.1. Initial lot l LotConst_or_not — Erlaubt es dem User zu entscheiden, ob er mit einer konstanten Positionsgröße arbeiten will oder ob sie durch die Größe der Einlage kontinuierlich neu berechnet werden soll:

true — I Positionsgröße ist konstant und gleich der Angabe wie sie weiter unten gemacht wurde;

false — Die erste Positionsgröße wird dynamisch entsprechend der aktuellen Einlage und der Angabe des Risikos neu berechnet. Lots =AccountBalance() * (RiskPercent / 100.0) / 10000.0

— Erlaubt es dem User zu entscheiden, ob er mit einer konstanten Positionsgröße arbeiten will oder ob sie durch die Größe der Einlage kontinuierlich neu berechnet werden soll: — I Positionsgröße ist konstant und gleich der Angabe wie sie weiter unten gemacht wurde; — Die erste Positionsgröße wird dynamisch entsprechend der aktuellen Einlage und der Angabe des Risikos neu berechnet. Lots — Legt die erste Positionsgröße fest;

— Legt die erste Positionsgröße fest; RiskPercent — Legt die erste Positionsgröße in Abhängigkeit von der Einlage und des Risikos fest. 4.2. Erhöhung der Positionsgröße FirstLotMultiplicator — Dieser Parameter ist für die Erhöhung der Positionsgröße verantwortlich, falls eine vorherige order mit Verlust geschlossen hat. (Geschlossen durch Stop Loss, manuell, oder einfach mit Verlust);

— Dieser Parameter ist für die Erhöhung der Positionsgröße verantwortlich, falls eine vorherige order mit Verlust geschlossen hat. (Geschlossen durch Stop Loss, manuell, oder einfach mit Verlust); First_LotSize — Wenn die erste Order einen Wert erreicht hat, wie er hier angegeben wurde, dann platziert der EA einen Take-Profit in der Höhe, wie es in der nächsten Zeile angegeben wird. (First_LotSize_TakeProfit), aber nicht in Punkt 5 der EA-Eingaben;

— Wenn die erste Order einen Wert erreicht hat, wie er hier angegeben wurde, dann platziert der EA einen Take-Profit in der Höhe, wie es in der nächsten Zeile angegeben wird. (First_LotSize_TakeProfit), aber nicht in Punkt 5 der EA-Eingaben; First_LotSize_TakeProfit — Ein neuer Take-Profit-Level für die erste Order in den Fall, wenn der Wert, welcher in der Variablen First_LotSize gesetzt wurde, erreicht wurde;

— Ein neuer Take-Profit-Level für die erste Order in den Fall, wenn der Wert, welcher in der Variablen First_LotSize gesetzt wurde, erreicht wurde; First_MaxLotSize — Der maximale Wert zu welchem der EA die erste Order erhöhen wird. Wenn die Größe der ersten Order größer als der hier angegebenen Wert ist, dann platziert der EA die erste Order gemäß dem Punkt p.3.1. der EA Einstellungen. Einstellungen für den Abstand zwischen der schnellen und der langsamen MA Distance — Der benötigte Abstand zwischen der schnellen und der langsame nach einer offenen Order, gemessen in Punkten.

true — Das Abstands-Modul ist aktiviert (on),

false — Das Abstands-Modul ist deaktiviert (off). Profit in Punkten — TP TakeProfit — Der gewünschte Wert in Punkten, wenn eine Order oder eine Gruppe von Orders geschlossen werden sollen.

true — Das TakeProfit-Module ist aktiviert (on),

false — Das TakeProfit-Module ist deaktiviert (off). Averaging method — Varyant — eine Variante der TakeProfit Level-Mittelungs-Methode (Wählen Sie zwischen 1 und 2). Varyant 1. Die Mittelung geschieht nach folgender Formel: (opening price 1 + opening price 2 + opening price 3 + opening price N) / N + Take Profit Level, wie in den EA-Eingaben angegeben.

Die Mittelung geschieht nach folgender Formel: (opening price 1 + opening price 2 + opening price 3 + opening price N) / N + Take Profit Level, wie in den EA-Eingaben angegeben. Varyant 2. Die Mitteilungen der Level findet wie folgt statt: der EA bestimmt den "lossless level" jeder Position (Unter Berücksichtigung aller Swaps und Kommissionen der Orders von diesem EA in dem Augenblick wo die Mittelung berechnet wird) und addiert den in den Einstellungen angegebenen Take Profit Level zu diesem Preis. Stop in Punkten — SL StopLoss — Der Wert für den Verlust in Punkten, welcher auftreten könnte, wenn der Kurs in die entgegengesetzte Richtung läuft.

true — Das StopLoss-Module ist aktiviert (on),

false — Das StopLoss-Module ist deaktiviert (off). The distance between orders (Step Up) — der Abstand (Das Intervall) Zwischen den Orders, welche innerhalb des Grids entlang des Trends geöffnet werden. true — Das Step Up-Module ist aktiviert (on),

false — Das Step Up-Module ist deaktiviert (off). 9.1. Trailing stop — der bewegliche Stop Loss Level. true — Das Trailing Stop-Module ist aktiviert (on),

false — Das Trailing Stop-Module ist deaktiviert (off). Distance between orders (Step Down) — Der Abstand (Intervall) zwischen den Orders in dem Order-Grid, welche gegen den Trend gesetzt sind. true — Das Step Down-Module ist aktiviert (on),

false — Das Step Down-Module ist deaktiviert (off). The identifier of the EA's orders — Magic (Magic Number) — Mit diesen Parametern kann man selbst und der EA die zugehörigen Orders eindeutig identifizieren. Logo and data output — ShowTableOnTesting — Mit diesem Parameter können Sie die Tabelle für die Gewinne und Verluste ein- und ausschalten. true - on, false - off. Time frame — Hier wird bestimmt, mit welcher Timeframe der EA arbeitet. Current — Die Chart-Timeframe.

M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1 — fixed Timeframes. Trade time — Das Modul, mit welchem man die erste Order zu einem bestimmten Zeitpunkt öffnen lassen kann. true — Das Trade-Time-Module ist aktiviert (on),

false — Das Trade-Time-Module ist deaktiviert (off). Turn — Platziert eine Limit-Order entsprechend dem Stop Loss Level der ersten Order in die entgegengesetzte Richtung. true — Das Turn-Module ist aktiviert (on),

false — Das Turn-Module ist deaktiviert (off). Turn — Der Abstand an welchem die entgegengesetzte wartende (pending) Order platziert wird.

— Der Abstand an welchem die entgegengesetzte wartende (pending) Order platziert wird. LotMultiplicator — Dieser Parameter ist für die Erhöhung der Positionsgröße einer Turn-Order verantwortlich, falls eine vorherige Order mit Verlust geschlossen hat. (Geschlossen durch Stop Loss, manuell, oder einfach mit Verlust);

— Dieser Parameter ist für die Erhöhung der Positionsgröße einer Turn-Order verantwortlich, falls eine vorherige Order mit Verlust geschlossen hat. (Geschlossen durch Stop Loss, manuell, oder einfach mit Verlust); Turn_TakeProfit — Der Take Profit Level für Orders, die von dem Turn-Modul aufgegeben worden sind

— Der Take Profit Level für Orders, die von dem Turn-Modul aufgegeben worden sind Turn_LotSize — Falls eine Order die von dem Turn-Modul neu aufgegeben werden soll die hier angegebene Größe überschreitet, dann wird für diese Order ein neuer Take Profit Level verwendet, welcher von dem Turn-Module der nächsten Zeile spezifiziert wird, aber nicht in der Turn_TakeProfit Zeile;

— Falls eine Order die von dem Turn-Modul neu aufgegeben werden soll die hier angegebene Größe überschreitet, dann wird für diese Order ein neuer Take Profit Level verwendet, welcher von dem Turn-Module der nächsten Zeile spezifiziert wird, aber nicht in der Turn_TakeProfit Zeile; Turn_LotSize_TakeProfit — Ein neuer Take Profit Level für Orders von dem Turn-Modul, Falls aufzugebende orders die unter Turn_LotSize line angegebene Größe überschreiten;

— Ein neuer Take Profit Level für Orders von dem Turn-Modul, Falls aufzugebende orders die unter Turn_LotSize line angegebene Größe überschreiten; Turn_MaxLotSize — Die maximale Größe einer Order, welche von dem Turn-Module aufgegeben werden kann. Wenn eine Order diese Größe überschreitet, wird keine neue Order aufgegeben.





Trade Ergebnisse:

Der maximale erreichte Profit lag bei 84% der anfänglichen Einlage. Aber es ist meine Schuld, dass der Profit nur bei 20% lag. Der Grund dafür war, dass ich in den Prozess des EAs eingegriffen habe.

Der Test des EAs ergab einen monatlichen Profit von 5%, 10%, 15% mit einem maximalen Drawdown von 20%.

P.S. Die beigefügten Einstellungen funktionierten nur auf dem Account, auf welchem ich getradet habe. Für jeden Account und Broker sind benutzerdefinierte Einstellungen notwendig.

Lassen Sie sich von den Ergebnissen der Optimierung nicht verwirren, da sie öfters nicht helfen und die Optimierung bei schnellen Kursschwankungen manchmal nicht einwandfrei arbeitet.