Expert Advisors

RSI EA - Experte für den MetaTrader 4

Siti Latifah
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Diese Expert Advisor basiert auf überkauften und überverkauften Ebenen.

Dieser EA kauft wenn der RSI in der überverkauften Zone ist und verkauft wenn der RSI in der überkauften Zone ist.

Update (2015.09.28):

  • TrailingStop hinzugefügt.
  • TrailingStop ist nur aktiv bei Werten > 0.
    input double   TrailingStop=0;
Update (2015.09.09):
input bool   OpenBUY=True;
input bool   OpenSELL=True;
input bool   CloseBySignal=True;
  • OpenBUY, OpenSELL — Jetzt können Sie wählen ob nur kaufen, nur verkaufen oder beides.
  • CloseBySignal — Das bedeutet Sie müssen Stop Loss und Take Profit angeben (wenn ClosebySignal = false ).

Backtest-Ergebnisse

