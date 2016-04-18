und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
RSI EA - Experte für den MetaTrader 4
Diese Expert Advisor basiert auf überkauften und überverkauften Ebenen.
Dieser EA kauft wenn der RSI in der überverkauften Zone ist und verkauft wenn der RSI in der überkauften Zone ist.
Update (2015.09.28):
- TrailingStop hinzugefügt.
- TrailingStop ist nur aktiv bei Werten > 0.
input double TrailingStop=0;
input bool OpenBUY=True; input bool OpenSELL=True; input bool CloseBySignal=True;
- OpenBUY, OpenSELL — Jetzt können Sie wählen ob nur kaufen, nur verkaufen oder beides.
- CloseBySignal — Das bedeutet Sie müssen Stop Loss und Take Profit angeben (wenn ClosebySignal = false ).
