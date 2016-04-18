Hier werden die Werte eines Moving Average Indikators für das Trading verwendet.

Dieser Expert Advisor basiert auf dem Williams Percent Range Indikator. Er verkauft in der überkauften Zone und kauft in der überverkauften Zone. Trailing Stop und ein Timer sind vorhanden.

Erzeugen Sie ganz einfach horizontale Linien mit einem Tastendruck. Wählen Sie die Farbe der Widerstandslinie und der Unterstützungslinie, der Indikator wechselt automatisch die Farbe sobald eine Linie überschritten worden ist und sie können einen Alarm erhalten wenn eine Linie gekreuzt wird. Sie können die Historie der Widerstands- und Unterstützungslinien sehen.