Exp_ColorSchaffMomentumTrendCycle - Experte für den MetaTrader 5

Der Exp_ColorSchaffMomentumTrendCycle Expert Advisor basiert auf der Änderung der Position des ColorSchaffMomentumTrendCycle Oszillators relativ zu den Überkauft- und Überverkauftlevels. Das Signal wird gebildet, wenn ein Balken schließt und ein Ausbruch aus einem Level eintritt.

Der Expert Advisor braucht die compilierte Indikatordatei ColorSchaffMomentumTrendCycle.ex5. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb.1. Trade Beispiele am Chart

Abb.1. Trade Beispiele am Chart

Testergebnisse für 2014 für GBPJPY H4:

Abb.2. Chart mit Testergebnissen

Abb.2. Chart mit Testergebnissen

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13463

