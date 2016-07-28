und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Exp_ColorSchaffRVITrendCycle Expert Advisor basiert auf der Änderung der Position des ColorSchaffRVITrendCycle Oszillators relativ zu den Überkauft- und Überverkauftlevels. Das Signal wird gebildet, wenn ein Balken schließt und ein Ausbruch aus einem Level eintritt.
Der Expert Advisor braucht die compilierte Indikatordatei ColorSchaffRVITrendCycle.ex5. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb.1. Trade Beispiele am Chart
Testergebnisse für 2014 für GBPJPY H4:
Abb.2. Chart mit Testergebnissen
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13487
All-In-One Kerzen-Chart.Exp_ColorSchaffRSITrendCycle
Der Exp_ColorSchaffRSITrendCycle Expert Advisor basiert auf der Änderung der Position des ColorSchaffRSITrendCycle Oszillators relativ zu den Überkauft- und Überverkauftlevels.
Der Exp_ColorSchaffTriXTrendCycle Expert Advisor basiert auf der Änderung der Position des ColorSchaffTriXTrendCycle Oszillators relativ zu den Überkauft- und Überverkauftlevels.Exp_ColorSchaffWPRTrendCycle
Der Exp_ColorSchaffWPRTrendCycle Expert Advisor basiert auf der Änderung der Position des ColorSchaffWPRTrendCycle Oszillators relativ zu den Überkauft- und Überverkauftlevels.