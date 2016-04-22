Der Indikator zeichnet zwei Stowell-Muster am rechten Rand des Diagramms: obere und untere. Ein Ausbruch der Linie der drei Kerzen bedeutet (von Stowell) eine Trendänderung.

Beide Dateien müssen kompiliert werden. Nur die zweite Datei wird dem Diagramm (3clinetf.mq4) beigefügt.

Eingabeparameter:

Der BreakOnly=false Parameter bedeutet, dass alle gebildeten Muster gezeichnet werden (Abb. 1).

Der BreakOnly=true Parameter bedeutet, dass nur die gebildeten Muster, die einen Ausbruch hatten, gezeichnet werden (Abb. 2).

Dies ist ein Indikator für mehrere Zeitrahmen. Der Zeitrahmen wird durch TF angegeben (TF = 0 bedeutet den Zeitrahmen für das aktuelle Diagramm).