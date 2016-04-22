CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

DayATR - Indikator für den MetaTrader 4

Mikhail Sergeev | German English Русский 日本語 Português
Ansichten:
702
Rating:
(12)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

DayATR ist ein Average True Range Indikator, bei dem die Indikator-Periode automatisch, über die Anzahl der Balken des aktuellen Tages, berechnet wird.

Zeitrahmen: M1-D1. Bei der ersten Lauf benötigt der Indikator einige Zeit für die Berechnung.

DayATR

Empfehlungen:

  • Verwenden Sie ihn für Entscheidungen während des Intraday-Handels.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13470

MAVA-XonaX MAVA-XonaX

Der Expert Advisor verwendet gleitende Durchschnitte, basierend auf dem öffnenden und dem schließenden Preis.

The universal trend indicator The universal trend indicator

Es zeigt die Tendenz des Trends für mehrere Währungspaare auf aktuellen Zeitrahmen.

DayBB DayBB

Ein "Bollinger Bands" Indikator, bei dem die Indikator-Periode automatisch, über die Anzahl der Balken des aktuellen Tages, berechnet wird.

DayBears DayBears

Ein "Bears Power" Indikator, bei dem die Indikator-Periode automatisch, über die Anzahl der Balken des aktuellen Tages, berechnet wird.