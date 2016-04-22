Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
DayATR - Indikator für den MetaTrader 4
DayATR ist ein Average True Range Indikator, bei dem die Indikator-Periode automatisch, über die Anzahl der Balken des aktuellen Tages, berechnet wird.
Zeitrahmen: M1-D1. Bei der ersten Lauf benötigt der Indikator einige Zeit für die Berechnung.
Empfehlungen:
- Verwenden Sie ihn für Entscheidungen während des Intraday-Handels.
