CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

MAVA-XonaX - Experte für den MetaTrader 4

Bakhytzhan Abzalbekov | German English Русский 日本語 Português
Ansichten:
787
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
mava-mql.mq4 (2.74 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Expert Advisor MAVA-XonaX verwendet gleitende Durchschnitte, gestützt auf den öffnenden und schließenden Preis

Vier MA-Indikatoren mit der Periode von 6 auf dem H4 EURUSD-Chart. Einer basiert auf der Eröffnung der Preise MAopen, zweiter — auf Schlusskursen MAclose. Dies sind die Signalindikatoren. Der dritte basiert auf dem hohen Preis MAhigh und der letzte auf dem niedrigen Preis MAlow.

Wenn der Trend nach unten geht, ist der Eröffnungskurs der Kerze höher als der Schlusskurs, d. h., das der gleitende Durchschnitt der Öffnungspreise höher sein wird und umgekehrt. So kaufen Sie: wenn MAclose MAopen von unten kreuzt, verkaufen Sie sobald MAopen überclosegeht.

Um den MA-Indikator in vollen Zügen zu verwenden, wird der Takeprofit nach dem durchschnittlichen Spread für einen bestimmten Zeitraum, die durch die Formel MAhigh – MAlowberechnet wird, platziert. Stop loss for sell: 2*(MAhigh – MAopen), stop loss for buy, respectively: 2*(MAclose – MAlow).

Der Expert Advisor wurde auf dem Zeitraum 20.02.2015 – 16.07.2015 getestet.

Testergebnisse:


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13459

The universal trend indicator The universal trend indicator

Es zeigt die Tendenz des Trends für mehrere Währungspaare auf aktuellen Zeitrahmen.

Stowell's Three-Bar Net Line Stowell's Three-Bar Net Line

Der Indikator zeichnet zwei Stowell-Muster am rechten Rand des Diagramms: obere und untere.

DayATR DayATR

Der Average True Range Indikator, bei dem die Indikator-Periode automatisch, über die Anzahl der Balken des aktuellen Tages, berechnet wird.

DayBB DayBB

Ein "Bollinger Bands" Indikator, bei dem die Indikator-Periode automatisch, über die Anzahl der Balken des aktuellen Tages, berechnet wird.