Der Expert Advisor MAVA-XonaX verwendet gleitende Durchschnitte, gestützt auf den öffnenden und schließenden Preis

Vier MA-Indikatoren mit der Periode von 6 auf dem H4 EURUSD-Chart. Einer basiert auf der Eröffnung der Preise MAopen, zweiter — auf Schlusskursen MAclose. Dies sind die Signalindikatoren. Der dritte basiert auf dem hohen Preis MAhigh und der letzte auf dem niedrigen Preis MAlow.

Wenn der Trend nach unten geht, ist der Eröffnungskurs der Kerze höher als der Schlusskurs, d. h., das der gleitende Durchschnitt der Öffnungspreise höher sein wird und umgekehrt. So kaufen Sie: wenn MAclose MAopen von unten kreuzt, verkaufen Sie sobald MAopen überclosegeht.

Um den MA-Indikator in vollen Zügen zu verwenden, wird der Takeprofit nach dem durchschnittlichen Spread für einen bestimmten Zeitraum, die durch die Formel MAhigh – MAlowberechnet wird, platziert. Stop loss for sell: 2*(MAhigh – MAopen), stop loss for buy, respectively: 2*(MAclose – MAlow).

Der Expert Advisor wurde auf dem Zeitraum 20.02.2015 – 16.07.2015 getestet.

Testergebnisse:



