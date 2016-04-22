Der Indikator ist ein Histogramm des niedrigsten/minimalen Spread in einer Kerzendarstellung. Beispielskripts für das Platzieren von BUY und SELL am niedrigsten Spread.

Es ist vergleichbar mit anderen Spread-Indikatoren. Ich wollte einen einfachen Code und nur die minimalen Spreads angezeigt bekommen, denn ich möchte nur die niedrigsten Spreads für Handel bezahlen.

Sie können dann ein Skript verwenden um einen Handel zu setzen und beispielsweise angeben, wenn der aktuelle Spread gleich oder niedriger als der niedrigste Spread der vorherigen Kerze ist. Wahrscheinlich am besten auf niedrigere Zeitrahmen nicht anders verwendet können Sie für eine lange Zeit hin setzte nach Bedarf mindestens warten.

Ich muss Anerkennen:

Ich fand die Fehlerbeschreibung irgendwo. Vielen Dank.

Empfehlungen:

Stellen Sie sicher, dass der Indikator auf dem Chart läuft und mindestens ein paar Kerzen berechnet wurden bevor Sie das Skripts platzieren.

Verwenden Sie geeignete Skripts oder Codes zum Handeln, wenn der Spread gleich oder kleiner als der minimale Spread von der vorherigen Kerze ist.

Beispielskripts für die Platzierung von BUY oder SELL.

Ich weiß der Code ist nicht perfekt, bitte um Verbesserungsvorschläge. Vielen Dank!