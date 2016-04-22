Dieser Expert Advisor öffnet einen Auftrag nach der Tradingstrategie, setzt einen Takeprofit und Stoploss. Es schützt die Position durch verschieben des Stoploss auf Breakeven, und hält Sie mit einem Trailingstop.

Die Strategie verwendet Indikatoren des MetaTrader 4 Terminals: die gleitenden Durchschnitte von zwei Perioden, den MACD-Indikator und den CCI Indikator. Die Parameter der Indikatoren stehen in den EA-Einstellungen zur Verfügung. Eine detaillierte Beschreibung der Strategie, die EA-Einstellungen und die Testergebnisse sind in dem Video zu sehen.

Video:





Die EA-Einstellungen sind für GBPUSD. Das Archiv enthält Set-Dateien: optimiert für 2015 (2015) und mit dem universellen Parameter (univ).

Testergebnis mit dem optimierten Parameter für das Jahr 2015:

Testergebnis mit dem universellen Parameter für 2015:

Die Ergebnisse des Handels auf einem Live Cent Account vom 23.06.15 bis 10.07.15 mit dem Universal-Parametern:

Für die Währungspaare mit dynamischem Spread wird es empfohlen die Größe des Stoploss der Höhe des durchschnittlichen Spreads in den optimierbaren Einstellungen anzupassen.

Empfehlungen:

Diese Tradingstrategie ist nicht der "Gral" und es gibt Verlusttrades. Der EA hält einen offenen Auftrag, und überspringt die neuen Signale bis der Auftrag geschlossen wird. Die besten Ergebnisse wurden bei volatilen Paaren mit guten Trends erzielt. Dies ist nicht der voll funktionsfähige Trading-Roboter und er kann auf bestimmten Kontentypen fälschlicher Weise öffnen. Er kann Einlagen während einer Veränderung in der Volatilität und während eines längeren flachen Marktes verlieren.

Versionen:

Die eindeutige Nummer dee EA Coderevisionen: