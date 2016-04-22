CodeBaseKategorien
Reversal Navi - Indikator für den MetaTrader 4
Reversal Navi - Indikator für den MetaTrader 4

"Reversal Navi" Indikator zeigt den Einstiegspunkt kommend nach der Umkehrkerze.

Ich wollte viel mehr von dem Einstiegspunkt sehen. Also machte ich dies. Bitte verwenden Sie diesen Indikator in Kombination mit einem Filter (ADX, BSI, etc.).

Anzeige:

  • blau/rot Markierungen — zeigen das die Umkehr eingetreten ist;
  • blau/rote Pfeile — Umkehrkerze;
  • blau/rote Linien — zeigt die Mitte des Bereichs, die nach der Umkehrkerze erstellt wurde.

im separaten Fenster Bounce Strength Indicator(BSI).

Reversal Swing Indikator

