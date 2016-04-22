CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Bounce Strength Indicator - Indikator für den MetaTrader 4

fxborg | German English Русский 日本語
Ansichten:
1015
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

"Bounce Strength Indicator" (BSI) zeigt die "Sprungkraft" nach der Wyckoff Methode.

Nach einer Aufwärtsbewegung bewegt sich die Aktie in einer flachen Konsolidierung mit einem klaren Support-Level. Charttechniker können genau beobachten wie sich der Preis der Unterstützung nähert Ein hoher Volumenschub aus der Unterstützung, auch als Sprungbrett bekannt, ist das erste Zeichen, dass ein größerer Aufwärtstrend nach einem Konsolidierungsausbruch unmittelbar bevor steht.

Wie kann man die Stärke der Sprungkraft messen?

Stärke der "Sprungkraft" von unten nach oben:

(close - low ) * ( ceiling - low ) / range spread

Stärke der "Sprungkraft" von oben nach unten:

(high - close) * ( high - floor ) / range spread

Meine Messmethode bedeutet Folgendes:

  • Je größer der Aufstieg von der unteren Position, desto stärker der Druck auf BUY.
  • Je größer der Abstieg von der oberen Position, desto stärker der Druck auf SELL.

Diese Idee ist einfach aber sie kann ein Frühindikator für Ausbrüche sein. Es funktioniert nur innerhalb der Reichweite.

Anzeige:
  • plus histogram — Zeigt die "Sprungkraft" von unten nach oben;
  • minus histogram — Zeigt die "Sprungkraft" von oben nach unten;
  • middle line — Durchschnittliche Differenz zwischen Plus/Minus.

Bounce Strength Indicator Standardeinstellungen

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/13407

Reversal Navi Reversal Navi

"Reversal Navi" Indikator zeigt den Einstiegspunkt kommend nach der Umkehrkerze.

Rate Of Change (ROC) Rate Of Change (ROC)

Der Indikator zeigt den Prozentsatz der Preisänderung für den angegebenen Zeitraum der angegebenen Paare.

Time until the bar closes Time until the bar closes

Der Indikator zeigt die Serverzeit und die Zeit bis zum Ende der aktuellen Kerze auf der М1-D1 Periode.

Trend Expert Advisor based on the Escort strategy Trend Expert Advisor based on the Escort strategy

Dieser Expert Advisor öffnet einen Auftrag nach der Tradingstrategie, setzt einen Takeprofit und Stoploss. Es schützt die Position durch verschieben des Stoploss auf Breakeven, und hält Sie mit einem Trailingstop.