"Bounce Strength Indicator" (BSI) zeigt die "Sprungkraft" nach der Wyckoff Methode.

Nach einer Aufwärtsbewegung bewegt sich die Aktie in einer flachen Konsolidierung mit einem klaren Support-Level. Charttechniker können genau beobachten wie sich der Preis der Unterstützung nähert Ein hoher Volumenschub aus der Unterstützung, auch als Sprungbrett bekannt, ist das erste Zeichen, dass ein größerer Aufwärtstrend nach einem Konsolidierungsausbruch unmittelbar bevor steht.

Wie kann man die Stärke der Sprungkraft messen?

Stärke der "Sprungkraft" von unten nach oben:

(close - low ) * ( ceiling - low ) / range spread

Stärke der "Sprungkraft" von oben nach unten:

(high - close) * ( high - floor ) / range spread

Meine Messmethode bedeutet Folgendes:

Je größer der Aufstieg von der unteren Position, desto stärker der Druck auf BUY.



Je größer der Abstieg von der oberen Position, desto stärker der Druck auf SELL.



Diese Idee ist einfach aber sie kann ein Frühindikator für Ausbrüche sein. Es funktioniert nur innerhalb der Reichweite.