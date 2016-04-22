und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Log4mql - Bibliothek für den MetaTrader 4
Log4mql ist eine MQL4-Bibliothek (MetaQuotes MetaTrader 4 Language) für flexible Protokollierung in Dateien und in die Terminalkonsole. Es ist nach der Log4j-Java-Bibliothek modelliert.
Dokumentation (GitHub): https://github.com/swaypnet/Log4mql
Verwendung im Code:
CLog4mql::getInstance().error(__FILE__, __LINE__, "Etwas unerwartetes ist passiert");
or (für häufigere Nutzung)
CLog4mql* logger = CLog4mql::getInstance(); logger.error(__FILE__, __LINE__, "Etwas unerwartetes ist passiert"); logger.info(__FILE__, __LINE__, "Berechnung durchgeführt"); logger.debug(__FILE__, __LINE__, StringFormat("Das Ergebnis von %s ist %d", string1, value1));
Vergessen Sie nicht, am Ende Ihres EA/Anzeige/Skripts:
CLog4mql::release();
oder
logger.release();
Verzeichnisse:
Das Verzeichnis für die log4mql.conf und die log4mql.log-Dateien
- Normalmodus: <mt4datadir>/MQL4/Files/
- Testmodus: <mt4datadir>/tester/files/
Log-Level:
Sie können die erforderlichen Protokollstufen für die Ausgabe in der Config-Datei für jede Datei anhängen oder einen globalen Standard konfigurieren.
- TRACE
- DEBUG
- INFO
- WARN
- ERROR
- CRIT
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/13382
