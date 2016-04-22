Log4mql ist eine MQL4-Bibliothek (MetaQuotes MetaTrader 4 Language) für flexible Protokollierung in Dateien und in die Terminalkonsole. Es ist nach der Log4j-Java-Bibliothek modelliert.

Dokumentation (GitHub): https://github.com/swaypnet/Log4mql

Verwendung im Code:

CLog4mql::getInstance().error( __FILE__ , __LINE__ , "Etwas unerwartetes ist passiert" );

or (für häufigere Nutzung)

CLog4mql* logger = CLog4mql::getInstance(); logger.error( __FILE__ , __LINE__ , "Etwas unerwartetes ist passiert" ); logger.info( __FILE__ , __LINE__ , "Berechnung durchgeführt" ); logger.debug( __FILE__ , __LINE__ , StringFormat ( "Das Ergebnis von %s ist %d" , string1, value1));

Vergessen Sie nicht, am Ende Ihres EA/Anzeige/Skripts:

CLog4mql::release();

oder

logger.release();

Verzeichnisse:

Das Verzeichnis für die log4mql.conf und die log4mql.log-Dateien

Normalmodus: <mt4datadir>/MQL4/Files/

Testmodus: <mt4datadir>/tester/files/

Log-Level:

Sie können die erforderlichen Protokollstufen für die Ausgabe in der Config-Datei für jede Datei anhängen oder einen globalen Standard konfigurieren.