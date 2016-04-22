CodeBaseKategorien
Log4mql ist eine MQL4-Bibliothek (MetaQuotes MetaTrader 4 Language) für flexible Protokollierung in Dateien und in die Terminalkonsole. Es ist nach der Log4j-Java-Bibliothek modelliert.

Dokumentation (GitHub): https://github.com/swaypnet/Log4mql

Verwendung im Code:

CLog4mql::getInstance().error(__FILE__, __LINE__, "Etwas unerwartetes ist passiert");

or (für häufigere Nutzung)

CLog4mql* logger = CLog4mql::getInstance();
logger.error(__FILE__, __LINE__, "Etwas unerwartetes ist passiert");
logger.info(__FILE__, __LINE__, "Berechnung durchgeführt");
logger.debug(__FILE__, __LINE__, StringFormat("Das Ergebnis von %s ist %d", string1, value1));

Vergessen Sie nicht, am Ende Ihres EA/Anzeige/Skripts:

 CLog4mql::release();

oder

logger.release();

Verzeichnisse:

Das Verzeichnis für die log4mql.conf und die log4mql.log-Dateien

  • Normalmodus: <mt4datadir>/MQL4/Files/
  • Testmodus: <mt4datadir>/tester/files/

Log-Level:

Sie können die erforderlichen Protokollstufen für die Ausgabe in der Config-Datei für jede Datei anhängen oder einen globalen Standard konfigurieren.

  • TRACE
  • DEBUG
  • INFO
  • WARN
  • ERROR
  • CRIT

Log4mql

