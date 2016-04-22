Dieses Skript listet aktuelle offene Aufträge mit Gewinn auf. Das Ergebnis wird in einem Meldungsfeld angezeigt.



Ist mindestens eine offene Bestellung mit Gewinn? Entsteht eine Berichtsdatei im .txt-Format im Verzeichnis (<terminal_data_folder>/MQL4/Files). Das präzise Dateinamenformat lautet:

report_open_orders_with_profit__[Account Name]__[Server Time].txt



