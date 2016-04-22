CodeBaseKategorien
Skripte

Check Current Open Orders With Profit - Skript für den MetaTrader 4

TradingTrooper | German English Русский 日本語
Ansichten:
804
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Dieses Skript listet aktuelle offene Aufträge mit Gewinn auf. Das Ergebnis wird in einem Meldungsfeld angezeigt.

Ist mindestens eine offene Bestellung mit Gewinn? Entsteht eine Berichtsdatei im .txt-Format im Verzeichnis (<terminal_data_folder>/MQL4/Files). Das präzise Dateinamenformat lautet:

report_open_orders_with_profit__[Account Name]__[Server Time].txt

Screenshot des Skripts "Check Current Orders With Profit v1.00".

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/13400

