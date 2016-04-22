CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Regression Сhannel - Indikator für den MetaTrader 4

mladen | German English Русский 日本語
Veröffentlicht:
Vladimir Lyopa
Ansichten:
771
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ein Kanalindikator um lineare Regressionskanäle darzustellen. Als erstes zeichnet der Indikator eine Trendlinie zwischen zwei Punkten. Danach zwei parallelen Linien die die gleiche Entfernung zur Regressionslinie haben. Die Entfernung zur Regressionslinie hängt vom Wert der maximalen Abweichung des Schlusskurses zur durchschnittlichen Linie ab. Wenn der Preis der Kanal-Grenze erreicht oder, was besser ist, kreuzt, dann sollte es eine Trendwende geben.

Der Indikator lief bisher am besten auf höheren Zeitrahmen.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13262

Trade History Export to CSV Trade History Export to CSV

Export-CSV-Datei um die Handelsgeschichte für ein Symbol zu analysieren.

Fibo For Yesterday and Last Week Fibo For Yesterday and Last Week

Verwendung der goldenen Schnitt Analyse des Marktes für den vorherigen Tag und der letzten Woche.

TEMA_Custom TEMA_Custom

Dreifacher exponentieller gleitender Durchschnitt mit anpassbaren Parametern.

ID Lite Info MA ID Lite Info MA

Der Indikator zeigt die Werte des gleitenden Durchschnitts (MA), Deltas zwischen den Werten und Deltas zwischen den МА's.