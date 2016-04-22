und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Regression Сhannel - Indikator für den MetaTrader 4
Ein Kanalindikator um lineare Regressionskanäle darzustellen. Als erstes zeichnet der Indikator eine Trendlinie zwischen zwei Punkten. Danach zwei parallelen Linien die die gleiche Entfernung zur Regressionslinie haben. Die Entfernung zur Regressionslinie hängt vom Wert der maximalen Abweichung des Schlusskurses zur durchschnittlichen Linie ab. Wenn der Preis der Kanal-Grenze erreicht oder, was besser ist, kreuzt, dann sollte es eine Trendwende geben.
Der Indikator lief bisher am besten auf höheren Zeitrahmen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13262
