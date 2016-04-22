und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
TEMA_Custom - Indikator für den MetaTrader 4
- 873
Der dreifache exponentielle gleitender Durchschnitt (TEMA) ist ein technischer Indikator von Patrick Malloy. Er entwickelte und veröffentlichte diesen zur technischen Analyse von Aktien und Rohstoffen.
Dieser Indikator kann statt dem üblichen MA verwendet werden. dreifach exponentieller gleitender Durchschnitt (TEMA) ist eine Kombination aus einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt, einem doppelten exponentiellen gleitenden Durchschnitt und einem dreifach exponentiellen gleitenden Durchschnitt, welche weniger Verzögerungen als alle drei dieser Durchschnittswerte individuell bieten.
In dieser Implementierung können Sie die folgenden Parameter anpassen:
- MAPeriod - durchschnittliche Datenperiode;
- MAMethod - Glättungsmethode;
- MAPrice - angewandter Preis zur Berechnung des gleitenden Durchschnitts (HIGH, LOW, MEDIAN etc.).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
