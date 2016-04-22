Der dreifache exponentielle gleitender Durchschnitt (TEMA) ist ein technischer Indikator von Patrick Malloy. Er entwickelte und veröffentlichte diesen zur technischen Analyse von Aktien und Rohstoffen.

Dieser Indikator kann statt dem üblichen MA verwendet werden. dreifach exponentieller gleitender Durchschnitt (TEMA) ist eine Kombination aus einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt, einem doppelten exponentiellen gleitenden Durchschnitt und einem dreifach exponentiellen gleitenden Durchschnitt, welche weniger Verzögerungen als alle drei dieser Durchschnittswerte individuell bieten.

In dieser Implementierung können Sie die folgenden Parameter anpassen: