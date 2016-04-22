Eine Modernisierung des populären Equity Indiaktors. Der Autor der Originalversion: Igor Korepin.

Die Notwendigkeit der Modernisierung war, dass die ursprüngliche Anzeige nicht immer korrekt mit einigen Instrumenten funktionierte. Beispielsweise Broker die mit Suffixen und Präfixen arbeiten. Auch wurden einige CFDs und Futures nicht korrekt berücksichtigt. Diese Version verwendet eine neue Funktion zur Bewertung der Kontraktgrößen, die die Arbeit mit jedem Instrument ermöglicht. Es behält das ursprüngliche Konzept und die Ideologie des Indikators.

Mit den Standardeinstellungen des Indikator zeigt dieser zwei Linien: die Linie des Kontostandes und die Linie des Eigenkapitals. Darüber hinaus ist es möglich, die Ebene der gebrauchten Marge (als Histogramm) und das freie Eigenkapital (zusätzliche Linie) der Handelsgeschichte anzuzeigen, wodurch man die Aggressivität des Handels beurteilen kann. Die Statistiken des Handels (kann in jeder Ecke des Diagramms angezeigt werden): Renditen für Monat, Jahr oder den gesamten Zeitraum des Handels, der maximale Rückgang (absolut und prozentual) und auch die Berechnung von Profitfaktor und Wiederherstellungsfaktor.

Only_Trade — berücksichtigt nur den Handel ohne Kapital (Nachschub, Widerruf, Korrektur)

— berücksichtigt nur den Handel ohne Kapital (Nachschub, Widerruf, Korrektur) Only_Magics — berücksichtigt nur die Aufträge mit angegebener Magicnumber (Enumeration mit Trennzeichen)

— berücksichtigt nur die Aufträge mit angegebener Magicnumber (Enumeration mit Trennzeichen) Only_Symbols — berücksichtigt nur die Aufträge mit dem angegebenen Ticker (Enumeration mit Trennzeichen)

— berücksichtigt nur die Aufträge mit dem angegebenen Ticker (Enumeration mit Trennzeichen) Only_Comment — berücksichtigt nur die Aufträge mit der angegebenen Teilzeichenfolge im Kommentarfeld

— berücksichtigt nur die Aufträge mit der angegebenen Teilzeichenfolge im Kommentarfeld Only_Current — berücksichtigt nur die Aufträge auf dem aktuellen Symbol des Charts

— berücksichtigt nur die Aufträge auf dem aktuellen Symbol des Charts Only_Buys — berücksichtigt nur die Kaufaufträge

— berücksichtigt nur die Kaufaufträge Only_Sells — berücksichtigt nur die Verkaufsaufträge

— berücksichtigt nur die Verkaufsaufträge Show_Balance — zeichnet Kapitallinie

— zeichnet Kapitallinie Show_Margin — zeichnet Marge-Histogramm

— zeichnet Marge-Histogramm Show_Free — zeichnet die Linie für das freie Eigenkapital

— zeichnet die Linie für das freie Eigenkapital Show_Zero — zeichnt Nulllinie

— zeichnt Nulllinie Show_Info — Statistik (Rentabilität, Verlust, Profitfaktor und Wiederherstellunsfaktor )

— Statistik (Rentabilität, Verlust, ) Alert_Drawdown — Signalebene der Rückgangsprozente (0 - deaktiviere Überwachung)

— Signalebene der Rückgangsprozente (0 - deaktiviere Überwachung) Max_Drawdown — maximal zulässiger Rückgang in Prozent

— maximal zulässiger Rückgang in Prozent Current_Day — Überwachung des Rückgangs nur für den aktuellen Tag

— Überwachung des Rückgangs nur für den aktuellen Tag Begin_Monitoring — Rückgangsüberwachung - Startzeit (Start Periode der Beobachtung)

— Rückgangsüberwachung - Startzeit (Start Periode der Beobachtung) File_Write -Option, um die Daten in eine Textdatei schreiben (MQL4\Files Ordner, Dateiname entspricht der Kontonummer)

-Option, um die Daten in eine Textdatei schreiben (MQL4\Files Ordner, Dateiname entspricht der Kontonummer) Draw_Begin — Plotten Diagramm Startzeit (Aufträge gelten nicht vor dieser Zeit)

— Plotten Diagramm Startzeit (Aufträge gelten nicht vor dieser Zeit) Report_Period — Zeitraum der Rentabilitätsberechnung: Monat/Jahr/Total

— Zeitraum der Rentabilitätsberechnung: Monat/Jahr/Total Text_Corner — Ecke des Bildschirms für Statistikanzeige

— Ecke des Bildschirms für Statistikanzeige FX_prefix — Präfix für Währungspaare (erforderlich für einige Broker)

— Präfix für Währungspaare (erforderlich für einige Broker) FX_postfix — Suffix für Währungspaare (erforderlich für einige Broker)

Merkmale:

Beim ersten Start des Indikators könnte das Diagramm verzerrt sein. Dies bedeutet, dass die Geschichte der Symbole für diesen Moment nicht synchronisiert sind. In diesem Fall ist es notwendig den Zeitrahmens mehrmals "hin und her" zu wechseln um die Historie für alle Symbole, durch Öffnen des entsprechenden Charts, herunterzuladen. Diagramm-AutoUpdate beim Wechseln der Accounts ist in der neuen Version des Indikators implementiert.

Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Indikators muss die Handels-Geschichte im "History Center" vollständig heruntergeladen werden.



