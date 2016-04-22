und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Binario Expert Advisor basiert auf dem exponentiellen gleitende Durchschnitte der gleichen Periode aber auf verschiedenen Preistypen (High und Low). Dieser EA verwendet nicht die Signale zum Kauf oder Verkauf und öffnet einfach Long- und Shortpositionen in macht und ändert seine Einstellungen entsprechend des berechneten gleitenden Durchschnitts. Er verwendet Stoploss und Auftragsüberwachung in Echtzeit um Positionen zu schließen. Eine Position in die entgegengesetzte Richtung wird geöffnet, gleich nach dem die vorhergehende geschlossen wird.
Empfehlungen:
- Der EA verwendet einen temporären Stoploss und Takeprofit, aber die durchschnittliche profitable Position ist etwa 1750 Pips und die durchschnittliche unprofitable ist 250 Pips.
- Dieser EA durchschnittlich 4 Trades pro Jahr auf dem D1-Chart GBPUSD öffnen (die optimale Kombination).
- Dieser EA ist kompatibel mit ECN. Der ECN_Mode Parameter muss auf true gesetzt werden um den ECN Modus zu aktivieren. Sonst OrderSend Error 130 beim eröffnen von Positionen Dies geschieht, weil wenn Sie mit ECN-Brokern (mit Markt-Ausführung von Aufträgen) handeln, können Sie bei der Eröffnung keinen Stoploss oder Takeprofit setzen. Sie sollten eine Position ohne diese Ebenen öffnen und dann die Position durch Hinzufügen eines Stoploss und Takeprofit anpassen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13161
