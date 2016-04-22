und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
WRB - Indikator für den MetaTrader 4
- 981
Akif TOKUZ
Das Kennzeichen erkennt und markiert die WRB (Wide Range Bars) oder Kerzen mit breiten Körpern. Da WRBs sind nicht nützlich, sich der Indikator bestimmt auch versteckte Lücken basierend auf diesen Balken. Es zeigt gefüllte und ungefüllte versteckte Lücken, so können Sie schnell die aktuelle Situation erkennen. Sie können auch Benachrichtigungen aktivieren über die Preiseingabe des ungefüllten Bereiches.
Eingabeparameter:
- UseWholeBars (by default = false) — wenn true, der Indikator sucht nach Balken mit langer Reichweite anstatt nach Körpern mit langer Reichweite.
- WRB_LookBackBarCount (by default = 3) — wie viele Balken werden verglichen um WRB zu finden. Je höher der Preis, je seltener und bedeutender werden WRBs.
- WRB_WingDingsSymbol (by default = 115) — Textsymbol um WRBs. zu bezeichnen Standardmäßig wird eine kleine Raute verwendet.
- HGcolor1 (by default = clrDodgerBlue) — Farbe des ersten Rechtecks.
- HGcolor2 (by default = clrBlue) — Farbe des zweiten Rechtecks.
- HGstyle (by default = STYLE_SOLID) — Linienstil der Rechtecke..
- StartCalculationFromBar (by default = 100) — Anzahl der Balken in der Charthistorie, zur Analyse, um WRBs und versteckte Lücken zu markieren.
- HollowBoxes (by default = false) — wenn true, Die Rechtecke werden nicht gefüllt.
- DoAlerts (by default = false) — true schaltet Benachrichtigungen an, wenn der Preis in eine verborgene Lücke eintritt.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13174
