Dieser Indikator wird bis zu 6 Linien auf der Ebene Ihrer Wahl in einem nachfolgenden Muster im Chart platziert.

Ein Indikator für Divergenzen auf 30 auswählbaren Oszillatoren.

Der Indikator zeigt die aktuelle Trend Richtung durch Platzierung von bunten Punkten auf dem Chart.

Diese Expert Advisor platziert Stoploss und Takeprofit für Buy, Sell, BuyLimit, BuyStop, SellLimit und SellStop Aufträge.