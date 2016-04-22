Autor:

Doblece, Domas4 & Traderathome

Dieser Indikator wird bis zu 6 Linien auf der Ebene Ihrer Wahl in einem nachfolgenden Muster im Chart platziert. Man kann das Muster wiederholen, so oft wie Sie möchten. Sie können z. B. Sie können Linien auf einer Ganzzahl platzieren, plus 20 Pips, plus 33 Pips, plus 50 Pips, plus 66 Pips, plus 80 Pips und dann alles für die nächste ganze Zahl ebenfalls. Diese Reichweite der Linien kann dann sowohl über als auch unter diesem anfänglichen Bereich wiederholt werden. Man kann so viele Ebenen nach oben und nach unten haben wie man möchte. Oder Sie können keine weitere Bereiche auswählen und der ursprüngliche Bereich füllt sich automatisch nach oben oder unten auf die nächste ganze Zahl,so wie der Preis sich bewegt.

Die Linien können individuell von jeder Farbe und Stil sein. Sie können jede Zeile einzeln aktivieren. Wenn Zeilen breit sind, können Sie die rechten Preisschilder am Rand de- oder aktivieren. Sie können wählen Sie die Linien, die bei der aktuellen Kerze stoppen. Linien können untergeordnet werden. Um eine Ebene für eine Linie zu definieren geben Sie die letzten beiden Ziffern des Preisniveaus ein.

Die Bezeichnungen für die Linien können jede Farbe, Schriftgröße und Schriftart haben. Sie können den Labels einen Namen Ihrer Wahl geben(Beispiel: Psych-Ebene) und den Preis hinzufügen. Etiketten können rechts von der aktuellen Kerze (0), weit links (100) oder untergeordnet positioniert werden können. Vergrößern und verkleinern des Charts könnte die Etiketten verdrängen, aber durch den nächsten Tick werden die Positionen wiederhergestellt.

Der Indikator hat einen Ein- und Ausschalter, so dass Sie die Anzeige ausschalten können wenn die Anzeige der wichtigsten Ebenen nicht gewünscht wird. Ihre Einstellungen für das Diagramm werden beibehalten. Sie können auch einen Zeitrahmen eingeben in welcher der Indikator nicht angezeigt wird. Dies ermöglicht, die Umstellung auf größere Zeitrahmen für die Analyse und Sie haben ein aufgeräumtes Diagramm.





