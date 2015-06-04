Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Donchian_Fibo_Clouds_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1758
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Donchian_Fibo_Clouds с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Donchian_Fibo_Clouds.mq5.
Рис.1. Индикатор Donchian_Fibo_Clouds_HTF
KC_Cloud_HTF
Индикатор KC_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.CCIBands
Расширенный индикатор CCI на базе стандартного индикатора из поставки MetaTrader 5.
CCICloud_HTF
Индикатор CCICloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.CCIBands_HTF
Индикатор CCIBands с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.