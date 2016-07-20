CodeBaseKategorien
Rainbow_Clouds_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der Rainbow_Clouds Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu bestimmen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Indikator Chartperiode (Zeitrahmen)

Der Indikator benötigt die Indikatordatei Rainbow_Clouds.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der Rainbow_Clouds_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13067

