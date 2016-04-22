CodeBaseKategorien
Indikatoren

Triangular MA - Indikator für den MetaTrader 4

mladen
Veröffentlicht:
file45
Ansichten:
944
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
tma.mq4 (3 KB) ansehen
Autor:

mladen

Zeichnet einen dreieckigen gleitenden Durchschnitt ins Diagramm.

Triangular MA

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/12811

