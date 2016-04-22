Triangular MA

Differenz zwischen zwei Währungen.

"Sekunde für Sekunde" Zeitgeber für Kerzendaten unabhängig von ankommenden Tickdaten. Alarmfunktion für neue Kerzen. Automatische Anpassung für Broker-GMT und Sommerzeitanpassung.

Expert Advisor mit dem System ist sehr empfindlich auf Bewegung.

Ein einfach zu benutzendes Skript zum öffnen eines Handels.