und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ADX_Smoothed_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 768
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Der ADX_Smoothed Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chartperiode (Zeitrahmen)
Der Indikator benötigt die Indikatordatei ADX_Smoothed.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12881
