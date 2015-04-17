代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

NRatio_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1299
等级:
(18)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
nratiosign.mq5 (12.21 KB) 预览
nratio_htf_signal.mq5 (16.66 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

指标 NRatio_HTF_Signal 显示趋势方向或 NRatioSign 指标在收盘柱线上生成的信号，绘制彩色的趋势方向或交易方向的图形对象。它也可触发提示并播放声音信号。

当在选择的柱线上趋势继续时, 指标显示右箭头。它的颜色与趋势方向对应。当在选择的柱线上趋势继续时, 指标显示对角线箭头。它的颜色与方向对应于交易方向。

所有输入参数可分为三大组:

  1. NRatioSign 的输入参数:
    input string Symbol_="";                          // 金融工具
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;        // 指标计算时间帧
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA;          // 平均方法
input int XLength=3;                              // 平滑深度                    
input int XPhase=15;                              // 平滑参数
//--- XPhase: 对于 JJMA 它在 -100...+100 范围变化, 影响过渡处理的品质;
//--- XPhase: 对于 VIDIA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速 MA 周期
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;             // 价格类型
input double Kf=1;
input double Fast=2;
input double Sharp=2;
input Alg_Method Mode=MODE_OUT;                   // 突破算法
input uint NRatio_UpLevel=80;                     // 超买级别
input uint NRatio_DnLevel=20;

  2. NRatio_HTF_Signal 指标所需的可视化的输入参数:
    //---- 指标视觉设置
input uint SignalBar=0;                                // 获得信号的柱线数量 (0 是当前柱线)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // 指标标签名
input color Upsymbol_Color=clrBlueViolet;              // 上升符号颜色
input color Dnsymbol_Color=clrMagenta;                 // 下跌符号颜色
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // 指标名称颜色
input uint Symbols_Size=60;                            // 信号符号大小
input uint Font_Size=10;                               // 指标名称字体大小
input int X_1=5;                                       // 水平名称偏移
input int Y_1=-15;                                     // 垂直名称偏移
input bool ShowIndName=true;                           // 显示指标名称
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 显示符号的边角名称
input uint X_=0;                                       // 水平偏移
input uint Y_=20;                                      // 垂直偏移
  3. NRatio_HTF_Signal 指标触发提示和声音信号所需的输入参数:
    //---- Alerts settings
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // 指示触发选项
input uint AlertCount=0;                     // 提示次数

如果在同一图表上使用若干 NRatio_HTF_Signal 指标, 每个指标应有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串值。

此指标需要编译的指标文件 NRatioSign.mq5。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例. 1. 指标 NRatio_HTF_Signal。趋势延续信号

图例. 1. 指标 NRatio_HTF_Signal。趋势延续信号

图例. 2. 指标 NRatio_HTF_Signal。交易信号

图例. 2. 指标 NRatio_HTF_Signal。交易信号

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12695

MI_Fractal MI_Fractal

带有扩展功能的分形指标。

AFL_Winner_HTF_Signal AFL_Winner_HTF_Signal

此 AFL_Winner_HTF_Signal 指标基于 AFL_WinnerSign 指标显示趋势方向和信号。

ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal

此指标基于 ForexProfitBoost_2nbSign 指标显示趋势方向或信号。

X2MA_StDev X2MA_StDev

此 X2MA 指标拥有附加的基于标准方差算法的彩色点趋势强度指示。