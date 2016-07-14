Mit dem MQL5 Wizard können Trader nun Expert Advisor Codes automatisch generieren, die auf den Klassen von Handelssignalen, Positions Tracking und Money Management basieren. Neben den Klassen von Handelssignalen aus der Standardbibliothek können Sie Ihre eigenen Handelssysteme erstellen und testen, dafür brauchen Sie lediglich ein Modul für Handelssignale zu schreiben.

Das Buch "The Strategies of the Best Traders in the World" (in Russisch) beschreibt Indikatoren und Handelsstrategien für die technische Analyse unter Verwendung des MetaStock Softwarepaketes. Neben den konventionellen Handelssignalen befasst sich dieses Buch auch mit denen, die auf einer kombinierten Anwendung von Umkehrkerzenformationen mit der Bestätigung durch Stochastic, CCI, MFI und RSI basieren.



Die Verwendung von Umkehrkerzenformationen, zusammen mit Signalen von Oszillatoren, reduziert die Anzahl der falschen Signale und erhöht die Effizienz des Handelssystems.

Hier betrachten wir die Ergebnisse der Verwendung der Kerzenformationen Hammer und Hanging Man in der Kombination mit Signalen des RSI Indikators.

1. Die Muster "Hammer" und "Hanging Man" und deren Erkennung

Das Muster "Hammer" besteht aus einer Kerze mit einem kleinen Körper und einer langen Lunte (unterem Schatten), die nach einem Abwärtstrend erscheint. Das Auftreten des Musters "Hammer" signalisiert, dass die Kräfte der Bären erlahmen.



Die Farbe des Körpers ist unbedeutend, aber die bullische Farbe des Hammers weist auf ein großes Potential der Bullen hin. Der "Hammer" bildet sich neben dem Tiefstkurs des Vortages. Je länger die Lunte, kürzer der Docht und je kleiner der Körper der Kerze sind, desto höher ist das Potential des Umkehrmodells.







Abbildung 1. Kerzenformation "Hammer"



Die Erkennung der Kerzenformation "Hammer" ist in der Methode CheckPatternHammer der Klasse CCandlePattern umgesetzt:

bool CCandlePattern::CheckPatternHammer() { if ((MidPoint( 1 )<CloseAvg( 2 )) && ( MathMin (Open( 1 ),Close( 1 ))>High( 1 )-((High( 1 )-Low( 1 ))/ 3.0 )) && (Close( 1 )<Close( 2 )) && (Open( 1 )<Open( 2 ))) return ( true ); return ( false ); }

Für die Überprüfung der Formation "Hammer" wird die Methode CheckCandlestickPattern (CANDLE_PATTERN_HAMMER) der Klasse CCandlePattern verwendet.

1.2. Muster "Erhängter" (Hanging Man)

Das Muster "Hanging Man" stellt eine Kerze mit einem kleinen Körper und einer langen Lunte dar, die nach einem Aufwärtstrend auftritt. Das Muster "Hanging Man" weist auf das Ende des Aufwärtstrends hin.



Die Farbe des Körpers spielt dabei ebenso keine Rolle, aber die bärische Farbe des Musters signalisiert ein großes Potential der Bären. Das Muster "Hanging Man" tritt gewöhnlich neben dem Höchstkurs der vorherigen Kerze auf. Je länger die Lunte, kürzer der Docht und je kleiner der Körper der Kerze sind, desto höher ist das Potential des Umkehrmodells.





Abbildung 2. Kerzenformation "Hanging Man"



Methode zur Erkennung des Musters "Hanging Man":

bool CCandlePattern::CheckPatternHangingMan() { if ((MidPoint( 1 )>CloseAvg( 2 )) && ( MathMin (Open( 1 ),Close( 1 ))>High( 1 )-((High( 1 )-Low( 1 ))/ 3.0 ))&& (Close( 1 )>Close( 2 )) && (Open( 1 )>Open( 2 ))) return ( true ); return ( false ); }

Für die Überprüfung der Formation "Hanging Man" wird die Methode CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_HANGING_MAN) der Klasse CCandlePattern verwendet.





2. Handelssignale in der Kombination mit dem RSI Indikator



Die Einstiegssignale müssen durch den RSI Indikator bestätigt werden. Der Wert von RSI muss unterhalb des Levels 40 für Long- und oberhalb des Levels 60 für Short-Positionen liegen.

Die Ausstiegssignale werden gebildet, wenn RSI den gegensätzlichen Level erreicht (70 für Long- und 30 für Short-Positionen) oder wenn er beim Erreichen des Levels 30 oder 70 die Umkehr für jeweils Long oder Short nicht bestätigt.





Abbildung 3. Handelssignale der Kerzenformation "Hammer" mit der RSI

Die Bedingungen für Einstieg und Ausstieg werden in den folgenden Methoden überprüft:

int CH_HM_RSI::LongCondition() überprüft die Bedingungen für das Eröffnen einer Long-Position (die Funktion gibt 80 zurück) und Schließen einer Short-Position (die Funktion gibt 40 zurück);



int CH_HM_RSI::ShortCondition() überprüft die Bedingungen für das Eröffnen einer Short-Position (die Funktion gibt 80 zurück) und Schließen einer Long-Position (die Funktion gibt 40 zurück).

2.1. Eröffnen einer Long-Position und Schließen einer Short-Position

Das Signal zum Eröffnen einer Long-Position entsteht, wenn das Muster Hammer auftritt und die Bedingung RSI(1)<40 erfüllt ist (der Wert der Signallinie des RSI Indikators auf dem letzten vollständigen Balken ist kleiner als 40). Das Signal zum Schließen einer Short-Position entsteht, wenn der RSI Indikator den Level 30 (von unten nach oben) oder den Level 70 (von unten nach oben) kreuzt.

int CH_HM_RSI::LongCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_HAMMER) && (RSI( 1 )< 40 )) result= 80 ; if (((RSI( 1 )> 30 ) && (RSI( 2 )< 30 )) || ((RSI( 1 )> 70 ) && (RSI( 2 )< 70 ))) result= 40 ; result= 40 ; return (result); }

2.2. Eröffnen einer Short-Position und Schließen einer Long-Position



Das Eröffnen einer Short-Position entsteht, wenn das Muster Hanging Man auftritt und die Bedingung RSI(1)>60 erfüllt ist (der Wert von RSI auf dem letzten vollständigen Balken ist größer als 60). Das Signal zum Schließen einer Long-Position entsteht, wenn der RSI Indikator den Level 70 (von oben nach unten) oder den Level 30 (von oben nach unten) kreuzt.

int CH_HM_RSI::ShortCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_HANGING_MAN) && (RSI( 1 )> 60 )) result= 80 ; if (((RSI( 1 )< 70 ) && (RSI( 2 )> 70 )) || ((RSI( 1 )< 30 ) && (RSI( 2 )> 30 ))) result= 40 ; return (result); }





Die Klasse CH_HM_RSI gehört nicht zur Standardbibliothek der Klassen von Handelssignalen, dafür muss die Datei ach_hm_rsi.mqh (angefügt) heruntergeladen und in terminal_data_folder\Include\Expert\Signal\MySignals gespeichert werden. Die Datei acandlepatterns.mqh sollte in dasselbe Verzeichnis kopiert werden wie ach_hm_rsi.mqh. Nachdem Sie den MetaEditor neu gestartet haben, können Sie die Dateien im MQL5 Wizard benutzen.



Starten Sie den MQL5 Wizard, um einen Handelsroboter nach dieser Strategie zu erstellen:





Abb. 4. Erstellung eines EAs im MQL5 Wizard

Klicken Sie auf "Next" und geben Sie den Namen des EAs ein:





Abb. 5. Allgemeine Parameter des EAs

Danach sind die Parameter der Signale einzugeben:





Abb. 6. Parameter der Signale

In unserem Fall verwenden wir nur ein Modul von Handelssignalen.



Fügen wir das Modul "Signals based on Hammer/Hanging Man confirmed by RSI" hinzu:





Abb. 7. Parameter der Signale

Das Modul ist hinzugefügt:





Abb. 8. Parameter der Signale

Danach kann man das Modul des Trailings auswählen, wir werden es allerdings nicht verwenden. "Trailing Stop not used" auswählen:





Abb. 9. Trailing Modul

Des Weiteren ist das Money Management Modul auszuwählen, wir werden den Handel mit einem festen Volumen (Trading with fixed trade volume) verwenden:





Abb. 10. Money Management Modul

Klicken Sie auf "Finish" und Sie erhalten den Code - die Datei Expert_AH_HM_RSI.mq5 wird in terminal_data_folder\MQL5\Experts\ gespeichert.

Die Eingabeparameter des Expert Advisors (default):

input int Signal_ThresholdOpen = 10 ; input int Signal_ThresholdClose = 10 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 50.0 ; input double Signal_TakeLevel = 50.0 ;

ersetzen durch:



input int Signal_ThresholdOpen = 40 ; input int Signal_ThresholdClose = 20 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 0.0 ; input double Signal_TakeLevel = 0.0 ;

Die Parameter Signal_ThresholdOpen und Signal_ThresholdClose lassen Schwellenwerte für das Eröffnen und Schließen von Position setzen.

Im Code der Funktionen LongCondition() und ShortCondition() des Moduls von Handelssignalen haben wir die festen Schwellenwerte angegeben:

Für das Eröffnen von Positionen: 80;

Für das Schließen von Positionen: 40.



Der mithilfe von MQL5 Wizard erstellte Expert Advisor entscheidet über das Eröffnen bzw. Schließen einer Position anhand der Ergebnisse der "Abstimmung" unter den Modulen von Handelssignalen, die im Laufe der Erstellung des EAs hinzugefügt wurden. Zwar nimmt das Hauptmodul (das alle hinzugefügten Module enthält) an der "Abstimmung" auch teil, seine Methoden LongCondition() und ShortCondition() geben aber immer 0 zurück.

Da die "Stimmen" bei der Berechnung nach der Anzahl der vorhandenen Modulen (Hauptmodul + ein hinzugefügtes Modul) gemittelt werden, muss man das bei der Angabe der Schwellenwerte berücksichtigen. Aus diesem Grund müssen die Werte von Signal_ThresholdOpen und Signal_ThresholdClose als jeweils 40=(0+80)/2 und 20=(0+40)/2 gesetzt werden.



Die Werte von Signal_StopLevel und Signal_TakeLevel setzen wir auf 0, dies bedeutet, dass die Positionen nur beim Eingehen von Handelssignalen zum Schließen geschlossen werden.

2.4 Testergebnisse anhand historischer Daten



Die Ergebnisse des Expert Advisors bei einem Test unter Verwendung von historischen Daten (EURUSD H1, Testperiode: 2010.01.01-2011.03.03, PeriodRSI=33, MA_period=2).

Dieser Expert Advisor benutzt das Modul für den Handel mit einer festgelegten Lotgröße von 0.1 Lot (Trading Fixed Lot), ein Trailing Stop wurde nicht verwendet (Trailing not used).





Abb. 11. Testergebnisse des EAs, der auf der Basis des Generators der Handelssignale "Hammer/Hanging Man + RSI erstellt wurde

Das beste Parameterset für das Tradingsystem ist mithilfe von Strategietester des MetaTrader 5 Kundenterminals zu finden.



Der Code des EAs, der im MQL5 Wizard erstellt wurde, ist in der Datei expert_ah_hm_rsi.mq5 enthalten.