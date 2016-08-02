Der MAMA_HTF_Signal Indikator zeigt eine Trendrichtung oder eine Signal das vom MAMASign Indikator beim gewählten Balken als graphisches Objekt mit farbiger Trendanzeige oder Handelsrichtung generiert wurde. Er löst auch Benachrichtungen aus und spielt Audiosignale ab.

Wenn der Trend im ausgewählten Balkens weitergeht, zeigt das Symbol einen Pfeil nach rechts. Seine Farbe korrespondiert mit der Trendrichtung. Wenn sich der Trend im ausgewählten Balkens geändert hat, zeigt der Indikator einen Pfeil an. Seine Farbe und Richtung korrespondieren mit der Handelsrichtung.

Alle Eingabeparameter können in drei große Gruppen eingeteilt werden:

Die Eingabeparameter des MAMASign:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H6 ; input double FastLimit = 0.5 ; input double SlowLimit = 0.05 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; Die Eingabeparameter des MAMA_HTF_Signal, die für die Visualisierung des Indikators benötigt werden:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymol_Color=Lime; input color DnSymol_Color=Magenta; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Die MAMA_HTF_Signal Indikator Eingabeparameter, die für die Auslösung von Benachrichtigungen und Audiosignalen benötigt werden:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

Falls mehrere MAMA_HTF_Signal Indikatoren auf einem Chart verwendet werden sollen, sollte jeder von ihnen seinen eigenen Symbols_Sirname (Indikator Labelname) haben.

Kopieren Sie die compilierte MAMASign.mq5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abb. 1. Der MAMA_HTF_Signal Indikator. Ein Signal für eine Trendfortsetzung

Abb. 2. Der MAMA_HTF_Signal Indikator. Ein Signal für einen Trade