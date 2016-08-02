CodeBaseKategorien
Indikatoren

MAMA_HTF_Signal - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
871
(12)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der MAMA_HTF_Signal Indikator zeigt eine Trendrichtung oder eine Signal das vom MAMASign Indikator beim gewählten Balken als graphisches Objekt mit farbiger Trendanzeige oder Handelsrichtung generiert wurde. Er löst auch Benachrichtungen aus und spielt Audiosignale ab.

Wenn der Trend im ausgewählten Balkens weitergeht, zeigt das Symbol einen Pfeil nach rechts. Seine Farbe korrespondiert mit der Trendrichtung. Wenn sich der Trend im ausgewählten Balkens geändert hat, zeigt der Indikator einen Pfeil an. Seine Farbe und Richtung korrespondieren mit der Handelsrichtung.

Alle Eingabeparameter können in drei große Gruppen eingeteilt werden:

  1. Die Eingabeparameter des MAMASign:
    input string Symbol_="";                    // Instrument
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6;             // Indikator TimeFrame für Berechnung
input double FastLimit = 0.5;
input double SlowLimit = 0.05;
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;               // Preiskonstante
  2. Die Eingabeparameter des MAMA_HTF_Signal, die für die Visualisierung des Indikators benötigt werden:
    //---- Indikator Visualisierungseinstellungen
input uint SignalBar=0;                                // Balkennummer um ein Signal zu erhalten (0 - aktueller Balken)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // Indikator Labelname
input color UpSymol_Color=Lime;                       // Aufwärtstrend Symbol Farbe
input color DnSymol_Color=Magenta;                    // Abwärtstrend Symbol  Farbe
input color IndName_Color=DarkOrchid;                 // Indikatorname Farbe
input uint Symbols_Size=60;                            // Signal Symbolgröße
input uint Font_Size=10;                                // Schriftgröße des Indikatornamen
input int X_1=5;                                       // Horizontaler Offset des Namen
input int Y_1=-15;                                     // Vertikaler Offset des Namen
input bool ShowIndName=true;                           // Anzeige des Indikatornamen
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Die Ecke, in der das Symbol angezeigt werden soll
input uint X_=0;                                       // Horizontale Verschiebung
input uint Y_=20;                                      // Vertikale Verschiebung
  3. Die MAMA_HTF_Signal Indikator Eingabeparameter, die für die Auslösung von Benachrichtigungen und Audiosignalen benötigt werden:
    //---- Benachrichtigungseinstellungen
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Option für Auslöung der Indikation
input uint AlertCount=0;                     // Anzahl von Benachrichtigungen

Falls mehrere MAMA_HTF_Signal Indikatoren auf einem Chart verwendet werden sollen, sollte jeder von ihnen seinen eigenen Symbols_Sirname (Indikator Labelname) haben.

Kopieren Sie die compilierte MAMASign.mq5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abb. 1. Der MAMA_HTF_Signal Indikator. Ein Signal für eine Trendfortsetzung

Abb. 2. Der MAMA_HTF_Signal Indikator. Ein Signal für einen Trade

Ozymandias_HTF_Signal Ozymandias_HTF_Signal

Der Ozymandias_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und das Signal basierend auf dem OzymandiasSign Indikator.

OzymandiasSign OzymandiasSign

Ein Signalindikator der einen Algorithmus basierend auf der Kreuzung von gleitenden Durchschnitten des Ozymandias Indikators verwendet.

Leading_HTF_Signal Leading_HTF_Signal

Der Leading_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und das Signal basierend auf dem LeadingSign Indikator.

GARCH GARCH

ein Fraktal Volatilitäts Indikator basierend auf dem GARCH Modell von Tim Bollerslev.