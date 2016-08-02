und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MAMA_HTF_Signal - Indikator für den MetaTrader 5
Der MAMA_HTF_Signal Indikator zeigt eine Trendrichtung oder eine Signal das vom MAMASign Indikator beim gewählten Balken als graphisches Objekt mit farbiger Trendanzeige oder Handelsrichtung generiert wurde. Er löst auch Benachrichtungen aus und spielt Audiosignale ab.
Wenn der Trend im ausgewählten Balkens weitergeht, zeigt das Symbol einen Pfeil nach rechts. Seine Farbe korrespondiert mit der Trendrichtung. Wenn sich der Trend im ausgewählten Balkens geändert hat, zeigt der Indikator einen Pfeil an. Seine Farbe und Richtung korrespondieren mit der Handelsrichtung.
Alle Eingabeparameter können in drei große Gruppen eingeteilt werden:
- Die Eingabeparameter des MAMASign:
input string Symbol_=""; // Instrument input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6; // Indikator TimeFrame für Berechnung input double FastLimit = 0.5; input double SlowLimit = 0.05; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // Preiskonstante
- Die Eingabeparameter des MAMA_HTF_Signal, die für die Visualisierung des Indikators benötigt werden:
//---- Indikator Visualisierungseinstellungen input uint SignalBar=0; // Balkennummer um ein Signal zu erhalten (0 - aktueller Balken) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Indikator Labelname input color UpSymol_Color=Lime; // Aufwärtstrend Symbol Farbe input color DnSymol_Color=Magenta; // Abwärtstrend Symbol Farbe input color IndName_Color=DarkOrchid; // Indikatorname Farbe input uint Symbols_Size=60; // Signal Symbolgröße input uint Font_Size=10; // Schriftgröße des Indikatornamen input int X_1=5; // Horizontaler Offset des Namen input int Y_1=-15; // Vertikaler Offset des Namen input bool ShowIndName=true; // Anzeige des Indikatornamen input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Die Ecke, in der das Symbol angezeigt werden soll input uint X_=0; // Horizontale Verschiebung input uint Y_=20; // Vertikale Verschiebung
- Die MAMA_HTF_Signal Indikator Eingabeparameter, die für die Auslösung von Benachrichtigungen und Audiosignalen benötigt werden:
//---- Benachrichtigungseinstellungen input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Option für Auslöung der Indikation input uint AlertCount=0; // Anzahl von Benachrichtigungen
Falls mehrere MAMA_HTF_Signal Indikatoren auf einem Chart verwendet werden sollen, sollte jeder von ihnen seinen eigenen Symbols_Sirname (Indikator Labelname) haben.
Kopieren Sie die compilierte MAMASign.mq5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abb. 1. Der MAMA_HTF_Signal Indikator. Ein Signal für eine Trendfortsetzung
Abb. 2. Der MAMA_HTF_Signal Indikator. Ein Signal für einen Trade
