Ozymandias_HTF_Signal - Indikator für den MetaTrader 5
Der Ozymandias_HTF_Signal Indikator zeigt eine Trendrichtung oder eine Signal das vom OzymandiasSign Indikator beim gewählten Balken als graphisches Objekt mit farbiger Trendanzeige oder Handelsrichtung generiert wurde. Er löst auch Benachrichtungen aus und spielt Audiosignale ab.
Wenn der Trend im ausgewählten Balkens weitergeht, zeigt das Symbol einen Pfeil nach rechts. Seine Farbe korrespondiert mit der Trendrichtung. Wenn sich der Trend für den gewählten Balken ändert, benachrichtigt einen der Indikator durch einen diagonalen Pfeil. Seine Farbe und Richtung korrespondierend mit der Traderichtung.
Alle Eingabeparameter können in drei große Gruppen eingeteilt werden:
- Die OzymandiasSign Eingabeparameter:
input string Symbol_=""; // Finanzinstrument input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6; // Indikator TimeFrame für Berechnung input uint Length=2; input ENUM_MA_METHOD MAType=MODE_SMA;
- Die Eingabeparameter des Ozymandias_HTF_Signal, die für die Visualisierung des Indikators benötigt werden:
//---- Indikator Visualisierungseinstellungen input uint SignalBar=0; // Balkennummer um ein Signal zu erhalten (0 - aktueller Balken) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Indikator Labelname input color UpSymol_Color=Lime; // Aufwärtstrend Symbol Farbe input color DnSymol_Color=Magenta; // Abwärtstrend Symbol Farbe input color IndName_Color=DarkOrchid; // Indikatorname Farbe input uint Symbols_Size=60; // Signal Symbolgröße input uint Font_Size=10; // Schriftgröße des Indikatornamen input int X_1=5; // Horizontaler Offset des Namen input int Y_1=-15; // Vertikaler Offset des Namen input bool ShowIndName=true; // Anzeige des Indikatornamen input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Die Ecke, in der das Symbol angezeigt werden soll input uint X_=0; // Horizontale Verschiebung input uint Y_=20; // Vertikale Verschiebung
- Die Ozymandias_HTF_Signal Indikator Eingabeparameter, die für das Auslösen von Benachrichtungen und Audiosignalen benötigt werden:
//---- Benachrichtigungseinstellungen input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Option für Auslöung der Indikation input uint AlertCount=0; // Anzahl von Benachrichtigungen
Falls mehrere Ozymandias_HTF_Signal Indikatoren auf einem Chart verwendet werden sollen, sollte jeder von ihnen seinen eigenen Symbols_Sirname (Indikator Labelname) haben.
Der Indikator braucht die compilierte OzymandiasSign.mq5 Datei. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Abb. 1. Der Ozymandias_HTF_Signal Indikator. Ein Signal für eine Trendfortsetzung
Abb. 2. Der Ozymandias_HTF_Signal Indikator. Ein Signal für einen Trade
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12564
