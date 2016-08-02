Der Ozymandias_HTF_Signal Indikator zeigt eine Trendrichtung oder eine Signal das vom OzymandiasSign Indikator beim gewählten Balken als graphisches Objekt mit farbiger Trendanzeige oder Handelsrichtung generiert wurde. Er löst auch Benachrichtungen aus und spielt Audiosignale ab.

Wenn der Trend im ausgewählten Balkens weitergeht, zeigt das Symbol einen Pfeil nach rechts. Seine Farbe korrespondiert mit der Trendrichtung. Wenn sich der Trend für den gewählten Balken ändert, benachrichtigt einen der Indikator durch einen diagonalen Pfeil. Seine Farbe und Richtung korrespondierend mit der Traderichtung.

Alle Eingabeparameter können in drei große Gruppen eingeteilt werden:

Die OzymandiasSign Eingabeparameter:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H6 ; input uint Length= 2 ; input ENUM_MA_METHOD MAType= MODE_SMA ; Die Eingabeparameter des Ozymandias_HTF_Signal, die für die Visualisierung des Indikators benötigt werden:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymol_Color=Lime; input color DnSymol_Color=Magenta; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Die Ozymandias_HTF_Signal Indikator Eingabeparameter, die für das Auslösen von Benachrichtungen und Audiosignalen benötigt werden:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

Falls mehrere Ozymandias_HTF_Signal Indikatoren auf einem Chart verwendet werden sollen, sollte jeder von ihnen seinen eigenen Symbols_Sirname (Indikator Labelname) haben.

Der Indikator braucht die compilierte OzymandiasSign.mq5 Datei. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abb. 1. Der Ozymandias_HTF_Signal Indikator. Ein Signal für eine Trendfortsetzung

Abb. 2. Der Ozymandias_HTF_Signal Indikator. Ein Signal für einen Trade