请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
TSI_DeMarker_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1033
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此 TSI_DeMarker 指标在输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期
为了正确操作指标, 将编译的指标文件 TSI_DeMarker.mq5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。
图例.1. TSI_DeMarker_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11255
Exp_SlopeDirectionLine
这款 Exp_SlopeDirectionLine EA 基于趋势指标 SlopeDirectionLine 的信号。TSI_DeMarker
一款 TSI 振荡器，基于 DeMarker 技术指标，以彩色云图实现它自己的信号线。
Exp_TSI_DeMarker
这款 Exp_TSI_DeMarker EA 基于趋势指标 TSI_DeMarker 的信号。StohasticWithFlat
随机摆动振荡器能够识别行情的横盘状态。