代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

TSI_DeMarker_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1033
等级:
(21)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
tsi_demarker.mq5 (9.03 KB) 预览
tsi_demarker_htf.mq5 (11.26 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

TSI_DeMarker 指标在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指标图表周期

为了正确操作指标, 将编译的指标文件 TSI_DeMarker.mq5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。

图例.1. TSI_DeMarker_HTF 指标

图例.1. TSI_DeMarker_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11255

Exp_SlopeDirectionLine Exp_SlopeDirectionLine

这款 Exp_SlopeDirectionLine EA 基于趋势指标 SlopeDirectionLine 的信号。

TSI_DeMarker TSI_DeMarker

一款 TSI 振荡器，基于 DeMarker 技术指标，以彩色云图实现它自己的信号线。

Exp_TSI_DeMarker Exp_TSI_DeMarker

这款 Exp_TSI_DeMarker EA 基于趋势指标 TSI_DeMarker 的信号。

StohasticWithFlat StohasticWithFlat

随机摆动振荡器能够识别行情的横盘状态。