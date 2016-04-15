CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

LRMA Schnellst-Berechnung - Indikator für den MetaTrader 4

Vladislav Eremeev | German English Русский Español Português
Ansichten:
932
Rating:
(9)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
MALRFast.mq4 (1.68 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Die Ideen aus dem Artikel 3 Methoden von Indikatoren, die Beschleunigung durch das Beispiel der Linearen Regression" umgesetzt wurden in diesem Indikator.

Beide Methoden werden ("Moving Totals" und "Simplification") verwendet.

Es berechnet die Werte sehr schnell.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/10642

VR SETKA 2-01032012 VR SETKA 2-01032012

Veränderte Version des grid EA.

e-PSI MultiSET e-PSI MultiSET

Ein Weg zum Gral!...

Rj_HSlice 1.1 Rj_HSlice 1.1

Unterstützung/Widerstands-Linien für Kauf/Verkauf.

VR---MARS-EN VR---MARS-EN

Eröffnet Positionen direkt vom Chart;