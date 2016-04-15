Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
LRMA Schnellst-Berechnung - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 932
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Die Ideen aus dem Artikel 3 Methoden von Indikatoren, die Beschleunigung durch das Beispiel der Linearen Regression" umgesetzt wurden in diesem Indikator.
Beide Methoden werden ("Moving Totals" und "Simplification") verwendet.
Es berechnet die Werte sehr schnell.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/10642
VR SETKA 2-01032012
Veränderte Version des grid EA.e-PSI MultiSET
Ein Weg zum Gral!...
Rj_HSlice 1.1
Unterstützung/Widerstands-Linien für Kauf/Verkauf.VR---MARS-EN
Eröffnet Positionen direkt vom Chart;