Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Быстрая LRMA - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7353
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Написан под впечатлением от статьи "3 метода ускорения индикаторов на примере линейной регрессии"
Использованы оба метода ускорения вычислений: "Скользящие суммы" и "Свертка".
Считает очень быстро.
Индикатор SpudStochastic (Веревки из стохастиков)
8 стохастических осцилляторов (%K 6, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 24).ind_aMU
Индикатор указывает на трендовые и боковые (флет) движения цены.
OrderPercent
Показывает прибыль по ордерам в процентах от баланса.MySQL оболочка-wrapper MT4
Полное решение и описание