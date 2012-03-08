CodeBaseРазделы
Индикаторы

Быстрая LRMA - индикатор для MetaTrader 4

Vladislav Eremeev
Опубликован:
Обновлен:
Написан под впечатлением от статьи "3 метода ускорения индикаторов на примере линейной регрессии"

Использованы оба метода ускорения вычислений: "Скользящие суммы" и "Свертка".

Считает очень быстро.

