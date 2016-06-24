CodeBaseSeções
LRMA Fast Calculation - indicador para MetaTrader 4

Vladislav Eremeev
Visualizações:
773
Avaliação:
(9)
Publicado:
Atualizado:
As idéias do artigo "3 Métodos de Indicadores de Aceleração Através do Exemplo da Regressão Linear" é implementado neste indicador.

São utilizados dois métodos ("Movimento Total" e "Simplificação").

Ele calcula os valores muito rápido.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10642

