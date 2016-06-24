Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
LRMA Fast Calculation - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 773
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
As idéias do artigo "3 Métodos de Indicadores de Aceleração Através do Exemplo da Regressão Linear" é implementado neste indicador.
São utilizados dois métodos ("Movimento Total" e "Simplificação").
Ele calcula os valores muito rápido.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10642
VR---SETKA=2=01032012
Modificação da primeira versão do EA de grade .Um conjunto de scripts para uma rápida negociação com o mouse.
Scripts de ordens pendentes, ordens de mercado, coloca e remove stops.
s-PSI@CalculateProfitFromTime
Analisa a cada hora os resultados do trabalho de sua estratégia (no histórico) .Ideal ZigZag
Zigzag muito rápido. Picos não suspensos. Não existem picos ruins. Designado para uso em EA. Recuperação dos picos otimizados