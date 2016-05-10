und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Color ZigZag - Indikator für den MetaTrader 5
- 1472
ColorZZ ist eine Modifikation des FastZZ Indikators. ColorZZ zeichnet Segmente in verschiedenen Farben je nach Verhältnis der Größe des aktuellen Segments um vorherigen. Folgende Verhältniswerte wurden gewählt: Rot (<=0.382), Gold (<=0.618), hell Grün(Lime) (<=1), hell Blau(Aqua) (<=1.618) und Blau (>1.618).
Warnung. Die Farbe eines vertikalen Segments wird durch diese Anzeige nicht korrekt dargestellt. Der Grund sind technische Einschränkungen der DRAW_COLOR_ZIGZAG Zeichnungsmöglichkeiten.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1040
Die Standardversion des RVI Indikators (Relative Vigor Index), der die Werte eines anderen Zeitrahmens auf dem Chart anzeigt. Der Indikator wird als Wolke angezeigt.ColorXATR
Geglätteter ATR, der mittels Farbe anzeigt, ob der Trend sich verstärkt oder abschwächt.
MultiMACDSignal zeigt Informationen über aktuelle Trends mit den Werten von sechs MACD Indikatoren aus verschiedenen Zeitrahmen.MultiRVISignal
MultiRVISignal zeigt Informationen über aktuelle Trends mit den Werten von vier RVI Indikatoren aus verschiedenen Zeitrahmen.