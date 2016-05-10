CodeBaseKategorien
Color ZigZag - Indikator für den MetaTrader 5

ColorZZ ist eine Modifikation des FastZZ Indikators. ColorZZ zeichnet Segmente in verschiedenen Farben je nach Verhältnis der Größe des aktuellen Segments um vorherigen. Folgende Verhältniswerte wurden gewählt: Rot (<=0.382), Gold (<=0.618), hell Grün(Lime) (<=1), hell Blau(Aqua) (<=1.618) und Blau (>1.618).

Warnung. Die Farbe eines vertikalen Segments wird durch diese Anzeige nicht korrekt dargestellt. Der Grund sind technische Einschränkungen der DRAW_COLOR_ZIGZAG Zeichnungsmöglichkeiten.


