CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ColorRVI_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
813
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Die Standardversion des RVI Indikators (Relative Vigor Index), der die Werte eines anderen Zeitrahmens auf dem Chart anzeigt. Der Indikator wird als Wolke angezeigt.

Fig.1 The ColorRVI_HTF Indikator

Abb.1 ColorRVI_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1039

ColorXATR ColorXATR

Geglätteter ATR, der mittels Farbe anzeigt, ob der Trend sich verstärkt oder abschwächt.

MultiLineMovingAverage MultiLineMovingAverage

Der Indikator MultiLineMovingAveragezeigt zeigt sechs gleitende Durchschnitte für unterschiedliche Zeiträume im aktiven Chart.

Color ZigZag Color ZigZag

Mehrfarbige Modifikation des schnellen ZigZag.

MultiMACDSignal MultiMACDSignal

MultiMACDSignal zeigt Informationen über aktuelle Trends mit den Werten von sechs MACD Indikatoren aus verschiedenen Zeitrahmen.