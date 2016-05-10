und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
CandleTrend - Indikator für den MetaTrader 5
1103
Die CandleTrend Indikator zeigt die Richtungen von Preisbewegungen aus sechs verschiedenen Zeitrahmen: H4, H8, H12, Täglich, Wöchentlich, Monatlich. Rote Quadrate signalisieren einen Abwärtstrends, grüne einen Aufwärtstrend.
Des Indikators Eingabe-Parameter:
//+----------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+----------------------------------------------+ input color UpColor=LimeGreen; // Farbe eines Aufwärtstrends input color DnColor=Red; // Farbe eines Abwärtstrends input color ZrColor=Gray; // Farbe für kein Trend input int FontSize=11; // Schriftgröße input type_font FontType=Font14; // Schriftart input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // Auswahl der Ecke input uint Y_=20; // Vertikale Position input uint X_=5; // Horizontale Position
Abb.1 Die CandleTrend Indikator
Kopieren Sie GetFontName.mqh in das Verzeichnis terminal_directory\MQL5\Include.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1028
