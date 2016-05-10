Ein Expert Advisor, der mit dem AML-Indikator arbeitet. Es gibt ein Kaufsignal, wenn eine Bar über der Indikatorlinie schließt (und das Open unterhalb dieser Linie liegt) und ein Verkaufssignal, wenn eine Bar unterhalb der Indikatorlinie schließt (und das Open oberhalb).

Tester Report mit "Jeder Tick" für EURUSD ab 2005 ohne Anstieg der Lotgröße.





Mit Anstieg der Lotgröße (max. lot limit = 50.0)

Alle Parameter des Expert Advisor, die auf 0 gesetzt wurden (mit Ausnahme der Indikator-Einstellungen), werden nicht verwendet. Der Expert Advisor verfügt über eine integrierte Funktion für die maximal zulässige



Lotgröße, gegen das Überschreiten des Broker-Limits. Die wichtigsten Merkmale der Einstellungen:



SL/TP werden nach der Eröffnung der Position gesetzt.

N_modify_sltp legt für den Fehlerfall die Anzahl der Versuche zur Veränderung der sl/tp fest.

use_opposite invertiert die Position, wenn das Signal sich umkehrt.

Max_drawdown ist die Funktion für den Anstieg der Lotgröße relativ zu dem angegebenen Maximalverlust in der Kontowährung. Er darf nicht kleiner sein als der max. Drawdown des Kontos.

Dieser Expert Advisor kann eine gute Basis sein für einen stabilen und profitablen Handelsroboter.