Expert Advisors

EA_AML - Experte für den MetaTrader 5

Ein Expert Advisor, der mit dem AML-Indikator arbeitet. Es gibt ein Kaufsignal, wenn eine Bar über der Indikatorlinie schließt (und das Open unterhalb dieser Linie liegt) und ein Verkaufssignal, wenn eine Bar unterhalb der Indikatorlinie schließt (und das Open oberhalb).

Tester Report mit "Jeder Tick" für EURUSD ab 2005 ohne Anstieg der Lotgröße.


Mit Anstieg der Lotgröße (max. lot limit = 50.0)

Alle Parameter des Expert Advisor, die auf 0 gesetzt wurden (mit Ausnahme der Indikator-Einstellungen), werden nicht verwendet. Der Expert Advisor verfügt über eine integrierte Funktion für die maximal zulässige

Lotgröße, gegen das Überschreiten des Broker-Limits. Die wichtigsten Merkmale der Einstellungen:

  • SL/TP werden nach der Eröffnung der Position gesetzt.
  • N_modify_sltp legt für den Fehlerfall die Anzahl der Versuche zur Veränderung der sl/tp fest.
  • use_opposite invertiert die Position, wenn das Signal sich umkehrt.
  • Max_drawdown ist die Funktion für den Anstieg der Lotgröße relativ zu dem angegebenen Maximalverlust in der Kontowährung. Er darf nicht kleiner sein als der max. Drawdown des Kontos.

Dieser Expert Advisor kann eine gute Basis sein für einen stabilen und profitablen Handelsroboter.

XPercentR-PCR XPercentR-PCR

Der einfache Oszillatorindikator mit einer farbigen Wolke.

PercentInfo PercentInfo

PercentInfo gibt Auskunft über das Auf und Ab der Preise, ausgedrückt in Prozentsätzen und in Points der drei größten Zeitrahmen des Chartsymbols. Ein einfacher und guter Informationsassistent.

3rd Generation XMA 3rd Generation XMA

3rd Generation XMA ist die 3. Generation eines gleitenden Durchschnitts. Dies ist eine erweiterte Version des normalen gleitenden Durchschnitts Indikators (МА), die durch ein ziemlich einfaches Verfahren die Zeitverzögerung (lag) reduziert, die auf der Erhöhung der Periodenlänge des gleitenden Durchschnitts Zeit beruht.

Squize_MA Squize_MA

Der Squize_MA Indikator zeigt das Kreuzen zweier gleitender Durchschnitte mit unterschiedlichen Periodenlängen. Das Chart kennzeichnet auch herkömmliche Seitwärtsmärkte.