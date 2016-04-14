Kurz:

Es gibt eine große Anzahl verschiedener Zigzags und die Mehrheit von ihnen, mit unterschiedlichen Algorithmen, zeigen nicht die verlangten Ergebnisse. Darüber hinaus sind Berechnung und Konfiguration schwer zu verstehen.

Daher beschloss ich, meinen eigenen Zigzag zu schreiben und benannte ihn dem gemäß nach mir.))

Ein Zigzag mit einem einfachem, klaren und natürlichem Arbeitsprinzip. Es zeigt die Bewegungen und Korrekturen, die für Sie wichtig sind. Zigzag zeichnet nichts neu, er zeichnet nur die Bewegungen, die schon existieren.

Optionen und Arbeitsprinzip:

extern double MinRatio= 0.33 ;

Es ist das Verhältnis des neuen Impulses zum vorherigen, ab dem ZigZag darauf reagiert. D.h. die neue Linie wird nur dann gezeichnet, wenn der aktuelle Impuls nicht kleiner ist als 0.33 des vorherigen.

0.5 - nicht kleiner als die Hälfte

0.75 - nicht kleiner als dreiviertel etc.





extern int MinPoints= 20 ;

Dieser Filter eliminiert zu kleine Bewegungen, d.h. das Rauschen des Marktes. Minimale Gegenbewegung des Impulses, in Points. D.h. der Zigzag reagiert nicht, so lange der neue Impuls kleiner als MinPoints ist.





extern int ForcePoints= 50 ;

Dieser Parameter erlaubt die Reaktion, obwohl diese noch kleiner ist als MinRatio. Zum Beispiel nach heftigen Bewegungen.

Wenn der Parameter MinPoints größer ist als ForcePoints, wird ForcePoints automatisch auf den Wert MinPoints angehoben.





extern bool ByClose=False;

Durch diesen interessanten Parameter wird der ZigZag auf Basis des Close-Preises gezeichnet, und so das Marktrauschen durch die Hochs und Tiefs ignoriert.





extern int History= 5000 ;

Es ist nur die History. )