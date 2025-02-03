- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
373
盈利交易:
291 (78.01%)
亏损交易:
82 (21.98%)
最好交易:
3 808.00 USD
最差交易:
-837.81 USD
毛利:
30 373.19 USD (46 029 pips)
毛利亏损:
-12 257.52 USD (36 496 pips)
最大连续赢利:
14 (474.92 USD)
最大连续盈利:
4 395.50 USD (6)
夏普比率:
0.16
交易活动:
89.98%
最大入金加载:
1.64%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
3 天
采收率:
10.42
长期交易:
189 (50.67%)
短期交易:
184 (49.33%)
利润因子:
2.48
预期回报:
48.57 USD
平均利润:
104.38 USD
平均损失:
-149.48 USD
最大连续失误:
4 (-1 738.76 USD)
最大连续亏损:
-1 738.76 USD (4)
每月增长:
0.79%
年度预测:
7.88%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
694.82 USD
最大值:
1 738.76 USD (1.70%)
相对跌幅:
结余:
1.70% (1 738.76 USD)
净值:
3.68% (3 687.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSDr
|373
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSDr
|18K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSDr
|9.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 808.00 USD
最差交易: -838 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +474.92 USD
最大连续亏损: -1 738.76 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Free Channel NS : https://t.me/nsfxid
Our Site : http://nstradeofficial.id/
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
19%
0
0
USD
USD
109K
USD
USD
71
99%
373
78%
90%
2.47
48.57
USD
USD
4%
1:200