交易:
1 759
盈利交易:
1 285 (73.05%)
亏损交易:
474 (26.95%)
最好交易:
518.00 USD
最差交易:
-302.20 USD
毛利:
7 165.86 USD (199 488 pips)
毛利亏损:
-3 804.05 USD (197 114 pips)
最大连续赢利:
20 (11.07 USD)
最大连续盈利:
888.47 USD (3)
夏普比率:
0.06
交易活动:
58.63%
最大入金加载:
17.92%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.88
长期交易:
799 (45.42%)
短期交易:
960 (54.58%)
利润因子:
1.88
预期回报:
1.91 USD
平均利润:
5.58 USD
平均损失:
-8.03 USD
最大连续失误:
9 (-511.93 USD)
最大连续亏损:
-867.16 USD (5)
每月增长:
0.99%
年度预测:
14.35%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
451.18 USD
最大值:
867.16 USD (8.96%)
相对跌幅:
结余:
16.03% (238.38 USD)
净值:
34.77% (795.47 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1430
|AUDUSDmicro
|329
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDmicro
|3K
|AUDUSDmicro
|334
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDmicro
|3.7K
|AUDUSDmicro
|-1.3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +518.00 USD
最差交易: -302 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +11.07 USD
最大连续亏损: -511.93 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 39 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
没有评论
