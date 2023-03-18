- 成长
交易:
993
盈利交易:
752 (75.73%)
亏损交易:
241 (24.27%)
最好交易:
231.77 USD
最差交易:
-271.36 USD
毛利:
3 259.37 USD (7 235 667 pips)
毛利亏损:
-1 474.42 USD (534 985 pips)
最大连续赢利:
19 (22.69 USD)
最大连续盈利:
659.80 USD (9)
夏普比率:
0.10
交易活动:
97.86%
最大入金加载:
19.38%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
3 天
采收率:
4.15
长期交易:
505 (50.86%)
短期交易:
488 (49.14%)
利润因子:
2.21
预期回报:
1.80 USD
平均利润:
4.33 USD
平均损失:
-6.12 USD
最大连续失误:
5 (-107.36 USD)
最大连续亏损:
-430.31 USD (2)
每月增长:
2.90%
年度预测:
35.15%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
75.83 USD
最大值:
430.31 USD (17.37%)
相对跌幅:
结余:
31.18% (430.31 USD)
净值:
55.45% (538.01 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|955
|BTCUSD
|27
|GOLDmicro
|9
|CHFJPYmicro
|1
|CADJPYmicro
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSDmicro
|1.3K
|BTCUSD
|509
|GOLDmicro
|-15
|CHFJPYmicro
|4
|CADJPYmicro
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSDmicro
|21K
|BTCUSD
|6.7M
|GOLDmicro
|-395
|CHFJPYmicro
|485
|CADJPYmicro
|-64
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +231.77 USD
最差交易: -271 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +22.69 USD
最大连续亏损: -107.36 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
