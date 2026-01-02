- 成长
交易:
234
盈利交易:
161 (68.80%)
亏损交易:
73 (31.20%)
最好交易:
11 504.00 USD
最差交易:
-1 814.00 USD
毛利:
50 567.13 USD (46 332 pips)
毛利亏损:
-18 277.22 USD (31 900 pips)
最大连续赢利:
9 (1 111.30 USD)
最大连续盈利:
12 952.00 USD (2)
夏普比率:
0.14
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.10%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
4 天
采收率:
5.07
长期交易:
119 (50.85%)
短期交易:
115 (49.15%)
利润因子:
2.77
预期回报:
137.99 USD
平均利润:
314.08 USD
平均损失:
-250.37 USD
最大连续失误:
5 (-6 369.75 USD)
最大连续亏损:
-6 369.75 USD (5)
每月增长:
1.01%
年度预测:
12.25%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
6 369.75 USD (20.60%)
相对跌幅:
结余:
11.39% (6 369.75 USD)
净值:
0.05% (53.44 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|234
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD
|32K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD
|14K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11 504.00 USD
最差交易: -1 814 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +1 111.30 USD
最大连续亏损: -6 369.75 USD
