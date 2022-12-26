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Wijanarko Putro Santoso

NS lazyPRO 66097110

Wijanarko Putro Santoso
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🏆 Top 50 Global Trader — MQL5
Founder NS TRADE | System-Based Trading
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每月复制 30 USD per 
增长自 2022 273%
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  • 结余
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交易:
1 454
盈利交易:
1 121 (77.09%)
亏损交易:
333 (22.90%)
最好交易:
161.55 USD
最差交易:
-29.81 USD
毛利:
2 220.16 USD (180 476 pips)
毛利亏损:
-1 085.99 USD (161 207 pips)
最大连续赢利:
26 (13.34 USD)
最大连续盈利:
196.32 USD (2)
夏普比率:
0.10
交易活动:
96.91%
最大入金加载:
18.96%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
2 天
采收率:
8.44
长期交易:
740 (50.89%)
短期交易:
714 (49.11%)
利润因子:
2.04
预期回报:
0.78 USD
平均利润:
1.98 USD
平均损失:
-3.26 USD
最大连续失误:
6 (-134.33 USD)
最大连续亏损:
-134.33 USD (6)
每月增长:
0.30%
年度预测:
6.01%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.73 USD
最大值:
134.33 USD (12.56%)
相对跌幅:
结余:
16.32% (127.66 USD)
净值:
55.35% (127.87 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDUSDc 1414
AUDCADc 40
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDUSDc 1.1K
AUDCADc 46
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDUSDc 21K
AUDCADc -1.5K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
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最好交易: +161.55 USD
最差交易: -30 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +13.34 USD
最大连续亏损: -134.33 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

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Our Site : https://nsfxlabs.com/


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2026.08.11 02:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.10 22:23
No swaps are charged on the signal account
2026.07.14 12:16
No swaps are charged
2026.07.14 12:16
No swaps are charged
2026.07.06 19:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.06 19:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.30 12:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.22 01:18
No swaps are charged on the signal account
2026.06.12 08:05
No swaps are charged
2026.06.12 08:05
No swaps are charged
2026.06.10 17:25
No swaps are charged on the signal account
2026.02.04 08:08
No swaps are charged
2026.02.04 08:08
No swaps are charged
2026.01.29 15:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.29 13:31
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2026.01.29 10:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.29 03:02
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.01.29 00:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.28 21:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.27 14:38
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77%
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USD
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