- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 454
盈利交易:
1 121 (77.09%)
亏损交易:
333 (22.90%)
最好交易:
161.55 USD
最差交易:
-29.81 USD
毛利:
2 220.16 USD (180 476 pips)
毛利亏损:
-1 085.99 USD (161 207 pips)
最大连续赢利:
26 (13.34 USD)
最大连续盈利:
196.32 USD (2)
夏普比率:
0.10
交易活动:
96.91%
最大入金加载:
18.96%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
2 天
采收率:
8.44
长期交易:
740 (50.89%)
短期交易:
714 (49.11%)
利润因子:
2.04
预期回报:
0.78 USD
平均利润:
1.98 USD
平均损失:
-3.26 USD
最大连续失误:
6 (-134.33 USD)
最大连续亏损:
-134.33 USD (6)
每月增长:
0.30%
年度预测:
6.01%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.73 USD
最大值:
134.33 USD (12.56%)
相对跌幅:
结余:
16.32% (127.66 USD)
净值:
55.35% (127.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSDc
|1414
|AUDCADc
|40
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSDc
|1.1K
|AUDCADc
|46
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSDc
|21K
|AUDCADc
|-1.5K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +161.55 USD
最差交易: -30 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +13.34 USD
最大连续亏损: -134.33 USD
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
273%
0
0
USD
USD
167
USD
USD
198
100%
1 454
77%
97%
2.04
0.78
USD
USD
55%
1:500