- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
437
盈利交易:
352 (80.54%)
亏损交易:
85 (19.45%)
最好交易:
13 570.45 USD
最差交易:
-2 213.26 USD
毛利:
63 526.21 USD (64 958 pips)
毛利亏损:
-22 687.49 USD (49 364 pips)
最大连续赢利:
23 (709.06 USD)
最大连续盈利:
14 923.88 USD (3)
夏普比率:
0.11
交易活动:
90.62%
最大入金加载:
10.59%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
4 天
采收率:
5.61
长期交易:
242 (55.38%)
短期交易:
195 (44.62%)
利润因子:
2.80
预期回报:
93.45 USD
平均利润:
180.47 USD
平均损失:
-266.91 USD
最大连续失误:
5 (-7 282.82 USD)
最大连续亏损:
-7 282.82 USD (5)
每月增长:
0.15%
年度预测:
1.99%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
40.48 USD
最大值:
7 282.82 USD (14.28%)
相对跌幅:
结余:
11.16% (6 894.97 USD)
净值:
21.94% (21 973.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|437
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|41K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13 570.45 USD
最差交易: -2 213 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +709.06 USD
最大连续亏损: -7 282.82 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 80
|
MEXIntGroup-Real
|0.33 × 6
|
FusionMarkets-Demo
|0.73 × 41
|
RoboForex-ProCent
|2.90 × 30
|
Pepperstone-Edge02
|3.00 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN
|14.00 × 2
