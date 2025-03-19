货币 / INO
INO: Inovio Pharmaceuticals Inc
2.18 USD 0.10 (4.39%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日INO汇率已更改-4.39%。当日，交易品种以低点2.16和高点2.32进行交易。
关注Inovio Pharmaceuticals Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
2.16 2.32
年范围
1.30 5.86
- 前一天收盘价
- 2.28
- 开盘价
- 2.32
- 卖价
- 2.18
- 买价
- 2.48
- 最低价
- 2.16
- 最高价
- 2.32
- 交易量
- 1.382 K
- 日变化
- -4.39%
- 月变化
- -7.23%
- 6个月变化
- 32.93%
- 年变化
- -62.22%
