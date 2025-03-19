通貨 / INO
INO: Inovio Pharmaceuticals Inc
2.31 USD 0.13 (5.96%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
INOの今日の為替レートは、5.96%変化しました。日中、通貨は1あたり2.19の安値と2.40の高値で取引されました。
Inovio Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
2.19 2.40
1年のレンジ
1.30 5.86
- 以前の終値
- 2.18
- 始値
- 2.19
- 買値
- 2.31
- 買値
- 2.61
- 安値
- 2.19
- 高値
- 2.40
- 出来高
- 1.698 K
- 1日の変化
- 5.96%
- 1ヶ月の変化
- -1.70%
- 6ヶ月の変化
- 40.85%
- 1年の変化
- -59.97%
