통화 / INO
INO: Inovio Pharmaceuticals Inc
2.30 USD 0.01 (0.43%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
INO 환율이 오늘 -0.43%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.26이고 고가는 2.34이었습니다.
Inovio Pharmaceuticals Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
2.26 2.34
년간 변동
1.30 5.86
- 이전 종가
- 2.31
- 시가
- 2.32
- Bid
- 2.30
- Ask
- 2.60
- 저가
- 2.26
- 고가
- 2.34
- 볼륨
- 710
- 일일 변동
- -0.43%
- 월 변동
- -2.13%
- 6개월 변동
- 40.24%
- 년간 변동율
- -60.14%
20 9월, 토요일